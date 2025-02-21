https://ria.ru/20250221/rossija-2000760173.html

Россия прекратила прием запросов Литвы об истребовании личных документов

Россия прекратила прием запросов Литвы об истребовании личных документов - РИА Новости, 21.02.2025

Россия прекратила прием запросов Литвы об истребовании личных документов

Россия, исходя из принципа взаимности, прекращает отвечать на запросы об истребовании персональных документов граждан, присланных Литвой, заявили в консульском... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:34:00+03:00

2025-02-21T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия, исходя из принципа взаимности, прекращает отвечать на запросы об истребовании персональных документов граждан, присланных Литвой, заявили в консульском департаменте МИД России. Ранее две страны безвозмездно пересылали друг другу документы о регистрации актов гражданского состояния по запросам, полученным в дипломатическом порядке. В консульском департаменте рассказали, что с начала прошлого года обращения посольства РФ в Вильнюсе по таким вопросам оставлялись Литвой без внимания. "Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", - говорится в заявлении российской стороныТам отметили, что для россиян, находящихся в Литве, остается возможность обратиться в посольство в Вильнюсе с заявлением об истребовании личного документа.

https://ria.ru/20250214/peregovory-1999487973.html

https://ria.ru/20250102/litva-1992256478.html

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в мире, россия, литва, вильнюс