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Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 21.02.2025
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05:24 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html
Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России
Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 21.02.2025
Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России
Бренду Zara, входящему в испанскую Inditex Group, не придется регистрировать свой товарный знак, чтобы вернуться в Россию, так как Роспатент продлил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:24:00+03:00
2025-02-21T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бренду Zara, входящему в испанскую Inditex Group, не придется регистрировать свой товарный знак, чтобы вернуться в Россию, так как Роспатент продлил свидетельство компании в ноябре 2022 года сроком на 10 лет, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Кроме того, в РФ продолжают действовать товарные знаки магазинов Bershka, Pull&amp;Bear и Stradivarius. По словам патентного поверенного компании "Онлайн Патент" Алины Сидоровой, для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права. "Кроме того, в течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки", - добавила эксперт. Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&amp;M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
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экономика, россия, bershka, uniqlo, h&m
Экономика, Россия, Bershka, Uniqlo, H&M
Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России

В России продолжает действовать товарный знак бренда одежды Zara

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин одежды Zara
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин одежды Zara. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бренду Zara, входящему в испанскую Inditex Group, не придется регистрировать свой товарный знак, чтобы вернуться в Россию, так как Роспатент продлил свидетельство компании в ноябре 2022 года сроком на 10 лет, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Кроме того, в РФ продолжают действовать товарные знаки магазинов Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.
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По словам патентного поверенного компании "Онлайн Патент" Алины Сидоровой, для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права.
«
"Кроме того, в течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки", - добавила эксперт.
Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
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ЭкономикаРоссияBershkaUniqloH&M
 
 
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