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Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат - РИА Новости, 21.02.2025
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03:27 21.02.2025
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Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат
Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат - РИА Новости, 21.02.2025
Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат
Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, которая получает поддержку на государственном уровне на Украине, заявил в четверг временный поверенный в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:27:00+03:00
2025-02-21T03:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, которая получает поддержку на государственном уровне на Украине, заявил в четверг временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким. "Современная российская армия вновь сражается против нацистов, которые исповедуют человеконенавистническую идеологию и возводятся на пьедестал почета на Украине", — сказал Ким на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне в присутствии многочисленных гостей по случаю предстоящего Дня защитника Отечества. Он отметил, что 23 февраля в России традиционно отдают дань уважения военнослужащим и ветеранам, а также вспоминают подвиги Красной армии, которая сыграла ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне. "Этот день неразрывно связан с героической историей Красной армии, с доблестью советских солдат, которые сокрушили нацистскую военную машину в великих битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и освободили Европу от гитлеровского ига", — подчеркнул дипломат. По его словам, в этом году Россия и другие бывшие советские республики отмечают 80-летие Победы, а российские дипломаты в США накануне навестили ветеранов, проживающих в стране, чтобы выразить им признательность за их подвиг. "Современная Россия продолжает бороться за свободное и независимое развитие мира. Как показала Вторая мировая война, любые притязания на глобальное доминирование неизменно разбиваются о мужество и стойкость российского народа", — добавил Ким. Он также отметил, что российские дипломаты и военные работают сообща, добиваясь мира, содействуя диалогу и противодействуя международным угрозам.
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россия, сша, украина, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, Украина, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат

Поверенный Ким: Россия вновь борется против нацистской идеологии на Украине

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, которая получает поддержку на государственном уровне на Украине, заявил в четверг временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким.
"Современная российская армия вновь сражается против нацистов, которые исповедуют человеконенавистническую идеологию и возводятся на пьедестал почета на Украине", — сказал Ким на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне в присутствии многочисленных гостей по случаю предстоящего Дня защитника Отечества.
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Он отметил, что 23 февраля в России традиционно отдают дань уважения военнослужащим и ветеранам, а также вспоминают подвиги Красной армии, которая сыграла ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне.
"Этот день неразрывно связан с героической историей Красной армии, с доблестью советских солдат, которые сокрушили нацистскую военную машину в великих битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и освободили Европу от гитлеровского ига", — подчеркнул дипломат.
По его словам, в этом году Россия и другие бывшие советские республики отмечают 80-летие Победы, а российские дипломаты в США накануне навестили ветеранов, проживающих в стране, чтобы выразить им признательность за их подвиг.
"Современная Россия продолжает бороться за свободное и независимое развитие мира. Как показала Вторая мировая война, любые притязания на глобальное доминирование неизменно разбиваются о мужество и стойкость российского народа", — добавил Ким.
Он также отметил, что российские дипломаты и военные работают сообща, добиваясь мира, содействуя диалогу и противодействуя международным угрозам.
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