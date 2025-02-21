https://ria.ru/20250221/rossija-2000684200.html

Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат

Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат - РИА Новости, 21.02.2025

Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, заявил дипломат

Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, которая получает поддержку на государственном уровне на Украине, заявил в четверг временный поверенный в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:27:00+03:00

2025-02-21T03:27:00+03:00

2025-02-21T03:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сша

украина

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Россия вновь ведет борьбу против нацистской идеологии, которая получает поддержку на государственном уровне на Украине, заявил в четверг временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким. "Современная российская армия вновь сражается против нацистов, которые исповедуют человеконенавистническую идеологию и возводятся на пьедестал почета на Украине", — сказал Ким на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне в присутствии многочисленных гостей по случаю предстоящего Дня защитника Отечества. Он отметил, что 23 февраля в России традиционно отдают дань уважения военнослужащим и ветеранам, а также вспоминают подвиги Красной армии, которая сыграла ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне. "Этот день неразрывно связан с героической историей Красной армии, с доблестью советских солдат, которые сокрушили нацистскую военную машину в великих битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и освободили Европу от гитлеровского ига", — подчеркнул дипломат. По его словам, в этом году Россия и другие бывшие советские республики отмечают 80-летие Победы, а российские дипломаты в США накануне навестили ветеранов, проживающих в стране, чтобы выразить им признательность за их подвиг. "Современная Россия продолжает бороться за свободное и независимое развитие мира. Как показала Вторая мировая война, любые притязания на глобальное доминирование неизменно разбиваются о мужество и стойкость российского народа", — добавил Ким. Он также отметил, что российские дипломаты и военные работают сообща, добиваясь мира, содействуя диалогу и противодействуя международным угрозам.

https://ria.ru/20241213/neofashizm-1988938355.html

https://ria.ru/20241001/fashizm-1975637393.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне