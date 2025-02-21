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Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей" - РИА Новости, 21.02.2025
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17:57 21.02.2025 (обновлено: 18:44 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rosseti-2000875419.html
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей"
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей" - РИА Новости, 21.02.2025
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей"
Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:57:00+03:00
2025-02-21T18:44:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
россети
санкции
реакция на санкции
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию при их реорганизации, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года... разрешить совершение публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и... косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями... лиц, находящихся под контролем указанного акционерного общества, включая конвертацию (обмен) акций... таких лиц, осуществляемую при их реорганизации", - говорится в документе. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.Также в пятницу был опубликован указ президента, который распространил возможность не учитывать голоса недружественных акционеров на все системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО), где более 50% их уставного капитала принадлежит российскому хозобществу, которое в свою очередь более чем на 50% принадлежит государству.Под эти критерии попадают дочерние компании "Россетей" - 75% структуры акционерного капитала головной компании принадлежит Росимуществу, а доля владения "Россетями" всеми региональными филиалами составляет более 50%. По данным октября прошлого года, они являются СТСО во всех 69 регионах присутствия "Россетей".
https://ria.ru/20250221/putin-2000832962.html
https://ria.ru/20250131/goldmansachs-1996613885.html
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экономика, россия, владимир путин, россети, санкции, реакция на санкции
Экономика, Россия, Владимир Путин, Россети, Санкции, Реакция на санкции

Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию при их реорганизации, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
«
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года... разрешить совершение публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и... косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями... лиц, находящихся под контролем указанного акционерного общества, включая конвертацию (обмен) акций... таких лиц, осуществляемую при их реорганизации", - говорится в документе.
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Путин отреагировал на возможное возвращение иностранных компаний
Вчера, 15:47
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
Также в пятницу был опубликован указ президента, который распространил возможность не учитывать голоса недружественных акционеров на все системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО), где более 50% их уставного капитала принадлежит российскому хозобществу, которое в свою очередь более чем на 50% принадлежит государству.
Под эти критерии попадают дочерние компании "Россетей" - 75% структуры акционерного капитала головной компании принадлежит Росимуществу, а доля владения "Россетями" всеми региональными филиалами составляет более 50%. По данным октября прошлого года, они являются СТСО во всех 69 регионах присутствия "Россетей".
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