https://ria.ru/20250221/rosseti-2000875419.html

Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей"

Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей" - РИА Новости, 21.02.2025

Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями дочек "Россетей"

Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:57:00+03:00

2025-02-21T17:57:00+03:00

2025-02-21T18:44:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

россети

санкции

реакция на санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию при их реорганизации, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года... разрешить совершение публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и... косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями... лиц, находящихся под контролем указанного акционерного общества, включая конвертацию (обмен) акций... таких лиц, осуществляемую при их реорганизации", - говорится в документе. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.Также в пятницу был опубликован указ президента, который распространил возможность не учитывать голоса недружественных акционеров на все системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО), где более 50% их уставного капитала принадлежит российскому хозобществу, которое в свою очередь более чем на 50% принадлежит государству.Под эти критерии попадают дочерние компании "Россетей" - 75% структуры акционерного капитала головной компании принадлежит Росимуществу, а доля владения "Россетями" всеми региональными филиалами составляет более 50%. По данным октября прошлого года, они являются СТСО во всех 69 регионах присутствия "Россетей".

https://ria.ru/20250221/putin-2000832962.html

https://ria.ru/20250131/goldmansachs-1996613885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, россети, санкции, реакция на санкции