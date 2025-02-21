https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000800407.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом на Урале
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом на Урале - РИА Новости, 21.02.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом на Урале
В Свердловской области, как и в предыдущие годы, обнаруживают единичные метапневмовирусы, вирусы парагриппа и боковирусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:06:00+03:00
2025-02-21T14:06:00+03:00
2025-02-21T15:18:00+03:00
здоровье - общество
свердловская область
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев — РИА Новости. В Свердловской области, как и в предыдущие годы, обнаруживают единичные метапневмовирусы, вирусы парагриппа и боковирусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. "Находки метапневмовирусов, вирусов парагриппа, боковирусов — единичны. А в целом заболеваемость ОРВИ в регионе ниже пороговых значений и ниже среднего многолетнего уровня на десять процентов", — сказала собеседница агентства. Так она прокомментировала сообщение Telegram-канала Shot, который утверждает, что метапневмовирус добрался из Китая до России и что в трех регионах: Свердловской области, Бурятии и Горном Алтае якобы уже зафиксировали вспышки заболеваемости.В ведомстве пояснили, что в Свердловской области проводят лабораторный мониторинг за циркуляцией возбудителей ОРВИ и еженедельно обследуют заболевших. На основании этих данных эпидемиологи делают выводы о текущем эпидпроцессе, прогнозируют его развитие и принимают меры по предотвращению заболеваемости. Сейчас в пробах обнаруживают вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа. "Данная картина типична для текущего времени года. Аналогичный вирусный "пейзаж" был и все предыдущие годы", — подчеркнула представительница управления. В центральном ведомстве Роспотребнадзора отметили, что ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Сейчас наблюдается сезонный рост числа случаев ОРВИ, поэтому важно соблюдать меры профилактики: мытье рук, ношение масок, а при появлении симптомов следует обращаться к врачам.
https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992911001.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, свердловская область, россия, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Свердловская область, Россия, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом на Урале
Роспотребнадзор назвал случаи метапневмовируса на Урале единичными
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев — РИА Новости. В Свердловской области, как и в предыдущие годы, обнаруживают единичные метапневмовирусы, вирусы парагриппа и боковирусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
"Находки метапневмовирусов, вирусов парагриппа, боковирусов — единичны. А в целом заболеваемость ОРВИ в регионе ниже пороговых значений и ниже среднего многолетнего уровня на десять процентов", — сказала собеседница агентства.
Так она прокомментировала сообщение Telegram-канала Shot, который утверждает, что метапневмовирус добрался из Китая до России и что в трех регионах: Свердловской области
, Бурятии и Горном Алтае якобы уже зафиксировали вспышки заболеваемости.
Метапневмовирус человека — один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам специалистов, он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже контактно-бытовым.
В ведомстве пояснили, что в Свердловской области проводят лабораторный мониторинг за циркуляцией возбудителей ОРВИ и еженедельно обследуют заболевших. На основании этих данных эпидемиологи делают выводы о текущем эпидпроцессе, прогнозируют его развитие и принимают меры по предотвращению заболеваемости. Сейчас в пробах обнаруживают вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа.
"Данная картина типична для текущего времени года. Аналогичный вирусный "пейзаж" был и все предыдущие годы", — подчеркнула представительница управления.
В центральном ведомстве Роспотребнадзора
отметили, что ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Сейчас наблюдается сезонный рост числа случаев ОРВИ, поэтому важно соблюдать меры профилактики: мытье рук, ношение масок, а при появлении симптомов следует обращаться к врачам.