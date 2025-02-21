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Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор" - РИА Новости, 21.02.2025
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06:11 21.02.2025 (обновлено: 06:30 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор" - РИА Новости, 21.02.2025
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор", составлено 2,7 тысячи протоколов об административных... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:11:00+03:00
2025-02-21T06:30:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор", составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзор проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России. Проверки проводились на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям, установленным законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", пояснили в пресс-службе. "При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных", - говорится в сообщении. Кроме того, выявлены нарушения обязательных требований: реализация продукции с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров персонала, контактирующего с пищевыми продуктами, отметили в ведомстве. Помимо этого, выявлены 6,8 тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, в том числе ее отсутствие, нарушение "разрешительного режима" на кассах и двойные продажи, подчеркнули в Роспотребнадзоре. "По результатам завершенных контрольных (надзорных) мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, предписания об изъятии продукции из оборота", - уточнили в пресс-службе. В результате всех проведенных мероприятий изъяты 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300 тонн, составлены 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей, добавили в ведомстве. Более 300 материалов об административном правонарушении переданы на рассмотрение в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250130/svetofor-1996231421.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в торговой сети Светофор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУ магазина "Светофор"
У магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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У магазина "Светофор". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор", составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России. Проверки проводились на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям, установленным законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", пояснили в пресс-службе.
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"При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных", - говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены нарушения обязательных требований: реализация продукции с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров персонала, контактирующего с пищевыми продуктами, отметили в ведомстве.
Помимо этого, выявлены 6,8 тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, в том числе ее отсутствие, нарушение "разрешительного режима" на кассах и двойные продажи, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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"По результатам завершенных контрольных (надзорных) мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, предписания об изъятии продукции из оборота", - уточнили в пресс-службе.
В результате всех проведенных мероприятий изъяты 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300 тонн, составлены 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей, добавили в ведомстве.
Более 300 материалов об административном правонарушении переданы на рассмотрение в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, пояснили в пресс-службе.
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