https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор" - РИА Новости, 21.02.2025
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор", составлено 2,7 тысячи протоколов об административных... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:11:00+03:00
2025-02-21T06:11:00+03:00
2025-02-21T06:30:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909053_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8ebce4c34f07a85e24d370130b557229.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор", составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзор проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России. Проверки проводились на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям, установленным законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", пояснили в пресс-службе. "При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных", - говорится в сообщении. Кроме того, выявлены нарушения обязательных требований: реализация продукции с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров персонала, контактирующего с пищевыми продуктами, отметили в ведомстве. Помимо этого, выявлены 6,8 тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, в том числе ее отсутствие, нарушение "разрешительного режима" на кассах и двойные продажи, подчеркнули в Роспотребнадзоре. "По результатам завершенных контрольных (надзорных) мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, предписания об изъятии продукции из оборота", - уточнили в пресс-службе. В результате всех проведенных мероприятий изъяты 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300 тонн, составлены 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей, добавили в ведомстве. Более 300 материалов об административном правонарушении переданы на рассмотрение в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250130/svetofor-1996231421.html
https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html
https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000483195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aac9777811e27d7c259b0467d3f87435.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в торговой сети Светофор
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор", составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор
проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России
. Проверки проводились на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям, установленным законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", пояснили в пресс-службе.
"При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных", - говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены нарушения обязательных требований: реализация продукции с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров персонала, контактирующего с пищевыми продуктами, отметили в ведомстве.
Помимо этого, выявлены 6,8 тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, в том числе ее отсутствие, нарушение "разрешительного режима" на кассах и двойные продажи, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"По результатам завершенных контрольных (надзорных) мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, предписания об изъятии продукции из оборота", - уточнили в пресс-службе.
В результате всех проведенных мероприятий изъяты 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300 тонн, составлены 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей, добавили в ведомстве.
Более 300 материалов об административном правонарушении переданы на рассмотрение в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, пояснили в пресс-службе.