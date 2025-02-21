https://ria.ru/20250221/roskomnadzor-2000740898.html

Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange

Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange - РИА Новости, 21.02.2025

Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:28:00+03:00

2025-02-21T11:28:00+03:00

2025-02-21T11:28:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство. "Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве. Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.

https://ria.ru/20241207/provaydery-1987864267.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)