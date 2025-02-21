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Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange - РИА Новости, 21.02.2025
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11:28 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/roskomnadzor-2000740898.html
Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange
Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange - РИА Новости, 21.02.2025
Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:28:00+03:00
2025-02-21T11:28:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство. "Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве. Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор восстановил доступ к BestChange

Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство.
"Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве.
Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.
BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
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