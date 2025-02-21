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Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rogov-2000768363.html
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.02.2025
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области
Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:54:00+03:00
2025-02-21T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там. В июне 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было оккупировано ВСУ. "Наши войска вскрыли оборону крупного укрепрайона противника в Пятихатках, которую он выстраивал последние годы", - сказал Рогов. При этом, по его словам, ожесточенные бои за освобождение села продолжаются. "Наша армия уже контролирует половину территории населенного пункта", - заявил Рогов. Он добавил, что Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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пятихатки, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в Пятихатках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там. В июне 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было оккупировано ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска вскрыли оборону крупного укрепрайона противника в Пятихатках, которую он выстраивал последние годы", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, ожесточенные бои за освобождение села продолжаются. "Наша армия уже контролирует половину территории населенного пункта", - заявил Рогов.
Он добавил, что Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным.
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Вчера, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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