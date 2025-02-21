https://ria.ru/20250221/rogov-2000768363.html
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.02.2025
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области
Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:54:00+03:00
2025-02-21T12:54:00+03:00
2025-02-21T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там. В июне 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было оккупировано ВСУ. "Наши войска вскрыли оборону крупного укрепрайона противника в Пятихатках, которую он выстраивал последние годы", - сказал Рогов. При этом, по его словам, ожесточенные бои за освобождение села продолжаются. "Наша армия уже контролирует половину территории населенного пункта", - заявил Рогов. Он добавил, что Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000525368.html
пятихатки
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f34995fa471744d01533c9100081459e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятихатки, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в Пятихатках