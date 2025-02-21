https://ria.ru/20250221/rogov-2000768363.html

Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.02.2025

Рогов: ВС России вскрыли оборону укрепрайона ВСУ в Запорожской области

Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:54:00+03:00

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2025-02-21T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

пятихатки

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска вскрыли оборону крупного укрепрайона ВСУ в селе Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там. В июне 2023 года в ходе украинского контрнаступления село было оккупировано ВСУ. "Наши войска вскрыли оборону крупного укрепрайона противника в Пятихатках, которую он выстраивал последние годы", - сказал Рогов. При этом, по его словам, ожесточенные бои за освобождение села продолжаются. "Наша армия уже контролирует половину территории населенного пункта", - заявил Рогов. Он добавил, что Пятихатки являются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году и пока еще полностью не освобожденным.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000525368.html

пятихатки

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пятихатки, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность