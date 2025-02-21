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РЭЦ рассказал о вызовах в международной логистике для экспортеров - РИА Новости, 21.02.2025
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13:12 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rets-2000773038.html
РЭЦ рассказал о вызовах в международной логистике для экспортеров
РЭЦ рассказал о вызовах в международной логистике для экспортеров - РИА Новости, 21.02.2025
РЭЦ рассказал о вызовах в международной логистике для экспортеров
Основные тенденции в международной логистике, наблюдаемые в 2024 году, продолжат сохраняться и в 2025 году, отрасль сталкивается с трансформацией, вызванной... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:12:00+03:00
2025-02-21T13:12:00+03:00
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
логистика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Основные тенденции в международной логистике, наблюдаемые в 2024 году, продолжат сохраняться и в 2025 году, отрасль сталкивается с трансформацией, вызванной изменениями в глобальной торговле, и, несмотря на санкционное давление, которое почти три года назад привело к быстрой смене маршрутов транспортировки грузов, глобальная логистика по-прежнему испытывает ряд вызовов, среди них сокращение порожнего пробега контейнеров, сложный трансшипмент и загруженность портов, что приводит к задержкам и увеличению цен на доставку, рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ)."Эти маршруты открывают новые возможности для российских экспортеров, позволяя им эффективно и оперативно выходить на международные рынки. Каждый из них имеет свои особенности по срокам, стоимости, регулярности и мобильности, что позволяет клиентам выбирать оптимальный вид доставки в зависимости от товарной номенклатуры и требований к перевозке", - сказала директор по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.Найти подходящую транспортную компанию для решения логистических вопросов экспортеры могут с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Здесь собраны аккредитованные и проверенные на благонадежность бизнес-партнеры РЭЦ. Благодаря сервису российские компании могут в онлайн-режиме выбрать оптимальный логистический сервис, соответствующий ценовым параметрам и требованиям к перевозке продукции, и получить квалифицированную экспертную поддержку от профессионалов транспортного рынка.Так, среди наиболее востребованных услуг по логистическому сопровождению - организация полного цикла перевозок. Она подразумевает непосредственно доставку товара за рубеж или ввоз товара в Россию, а также сопутствующие услуги: складское хранение, погрузочно-разгрузочные работы, аренду и предоставление перевозочного оборудования, сопровождение груза. Кроме того, популярна бесплатная консультация по логистике, которая позволяет выбрать оптимальную стоимость перевозки и сопутствующих услуг."Несмотря на существующие вызовы, российские экспортеры имеют доступ к широкому спектру логистических услуг сервиса "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт". Они помогают нашим компаниям успешно адаптироваться к меняющимся условиям международной торговли и эффективно развивать свой бизнес на глобальной арене", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Открытию новых рынков сбыта для российских экспортеров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет способствовать и другой проект Группы ВЭБ.РФ - в 2023-2024 годах профинансировано строительство универсального незамерзающего порта "Лавна" в Мурманской области. Общий объем средств, которые ВЭБ.РФ предоставил только в рамках механизма льготного финансирования (реализуется совместно с Минвостокразвития России), - 4 миллиарда рублей. Этот проект также внесет вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы на отечественные портовые мощности.
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, логистика, вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Логистика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
РЭЦ рассказал о вызовах в международной логистике для экспортеров

РЭЦ рассказал о вызовах и возможностях в логистике для экспортеров в 2025 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Основные тенденции в международной логистике, наблюдаемые в 2024 году, продолжат сохраняться и в 2025 году, отрасль сталкивается с трансформацией, вызванной изменениями в глобальной торговле, и, несмотря на санкционное давление, которое почти три года назад привело к быстрой смене маршрутов транспортировки грузов, глобальная логистика по-прежнему испытывает ряд вызовов, среди них сокращение порожнего пробега контейнеров, сложный трансшипмент и загруженность портов, что приводит к задержкам и увеличению цен на доставку, рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ).
"Эти маршруты открывают новые возможности для российских экспортеров, позволяя им эффективно и оперативно выходить на международные рынки. Каждый из них имеет свои особенности по срокам, стоимости, регулярности и мобильности, что позволяет клиентам выбирать оптимальный вид доставки в зависимости от товарной номенклатуры и требований к перевозке", - сказала директор по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.
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Найти подходящую транспортную компанию для решения логистических вопросов экспортеры могут с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Здесь собраны аккредитованные и проверенные на благонадежность бизнес-партнеры РЭЦ. Благодаря сервису российские компании могут в онлайн-режиме выбрать оптимальный логистический сервис, соответствующий ценовым параметрам и требованиям к перевозке продукции, и получить квалифицированную экспертную поддержку от профессионалов транспортного рынка.
Так, среди наиболее востребованных услуг по логистическому сопровождению - организация полного цикла перевозок. Она подразумевает непосредственно доставку товара за рубеж или ввоз товара в Россию, а также сопутствующие услуги: складское хранение, погрузочно-разгрузочные работы, аренду и предоставление перевозочного оборудования, сопровождение груза. Кроме того, популярна бесплатная консультация по логистике, которая позволяет выбрать оптимальную стоимость перевозки и сопутствующих услуг.
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"Несмотря на существующие вызовы, российские экспортеры имеют доступ к широкому спектру логистических услуг сервиса "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт". Они помогают нашим компаниям успешно адаптироваться к меняющимся условиям международной торговли и эффективно развивать свой бизнес на глобальной арене", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Открытию новых рынков сбыта для российских экспортеров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет способствовать и другой проект Группы ВЭБ.РФ - в 2023-2024 годах профинансировано строительство универсального незамерзающего порта "Лавна" в Мурманской области. Общий объем средств, которые ВЭБ.РФ предоставил только в рамках механизма льготного финансирования (реализуется совместно с Минвостокразвития России), - 4 миллиарда рублей. Этот проект также внесет вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы на отечественные портовые мощности.
 
РоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортЛогистикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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