https://ria.ru/20250221/renault-2000819202.html

Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию

Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию - РИА Новости, 21.02.2025

Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на заявление главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения французского автоконцерна в Россию. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:09:00+03:00

2025-02-21T15:09:00+03:00

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renault s.a

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на заявление главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения французского автоконцерна в Россию."Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", — подчеркнул градоначальник.Накануне издание Financial Times сообщило со ссылкой на гендиректора Renault, что концерн допускает возвращение на российский рынок в будущем. При этом де Мео отметил, что у компании есть и другие приоритеты, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям Евросоюза по вредным выбросам.В 2022 году группа Renault получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года концерн передал свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Она основана в 1898 году, сейчас входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, renault s.a, авто, сергей собянин, москва