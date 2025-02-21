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Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
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15:09 21.02.2025 (обновлено: 15:43 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/renault-2000819202.html
Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию
Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на заявление главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения французского автоконцерна в Россию. РИА Новости, 21.02.2025
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авто
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на заявление главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения французского автоконцерна в Россию.&quot;Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит&quot;, — подчеркнул градоначальник.Накануне издание Financial Times сообщило со ссылкой на гендиректора Renault, что концерн допускает возвращение на российский рынок в будущем. При этом де Мео отметил, что у компании есть и другие приоритеты, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям Евросоюза по вредным выбросам.В 2022 году группа Renault получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года концерн передал свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Она основана в 1898 году, сейчас входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.
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россия, renault s.a, авто, сергей собянин, москва
Россия, Renault S.A, Авто, Сергей Собянин, Москва
Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию

Собянин: желающему вернуться в Россию главе Renault вряд ли что-то тут светит

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на заявление главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения французского автоконцерна в Россию.
«

"Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", — подчеркнул градоначальник.

Накануне издание Financial Times сообщило со ссылкой на гендиректора Renault, что концерн допускает возвращение на российский рынок в будущем. При этом де Мео отметил, что у компании есть и другие приоритеты, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям Евросоюза по вредным выбросам.
В 2022 году группа Renault получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года концерн передал свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.
Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Она основана в 1898 году, сейчас входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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