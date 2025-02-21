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Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2025
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10:32 21.02.2025 (обновлено: 15:01 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rejting-2000721409.html
Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос
Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2025
Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос
Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28% — за два дня до выборов в немецкий... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:32:00+03:00
2025-02-21T15:01:00+03:00
в мире
германия
сара вагенкнехт
фридрих мерц
роберт хабек
хдс/хсс
выборы
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28% — за два дня до выборов в немецкий парламент, свидетельствуют данные опроса Politbarometer ("Политический барометр"), их привел канал ZDF.По данным опроса:"Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.На посту канцлера хотели бы видеть:Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.Опрос Politbarometer-Extra проводила исследовательская группа Wahlen 19 и 20 февраля по телефону и интернету. В нем приняли участие 1349 немецких граждан. Погрешность составляет от двух до трех процентов.
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в мире, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, роберт хабек, хдс/хсс, выборы
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, Роберт Хабек, ХДС/ХСС, Выборы
Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос

Politbarometer: рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов

© Getty Images / Maja HitijФридрих Мерц выступает перед избирателями во время предвыборного тура в Берлине, Германия. 20 февраля 2025
Фридрих Мерц выступает перед избирателями во время предвыборного тура в Берлине, Германия. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / Maja Hitij
Фридрих Мерц выступает перед избирателями во время предвыборного тура в Берлине, Германия. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28% — за два дня до выборов в немецкий парламент, свидетельствуют данные опроса Politbarometer ("Политический барометр"), их привел канал ZDF.
По данным опроса:
  • Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) по-прежнему набирает 16% поддержки;
  • правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) поднялась на один пункт — до 21%;
  • поддержать партию "Зеленые" по-прежнему готовы 14%;
  • партия "Левые" улучшила свой результат на один пункт — до 8%.
"Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Мерц заявил, что в случае провала ХДС/ХСС к власти в Германии придет АдГ
19 февраля, 03:49
На посту канцлера хотели бы видеть:
  • кандидата ХДС/ХСС Фридриха Мерца — 32% опрошенных;
  • кандидата "Зеленых" Роберта Хабека — 21%;
  • кандидата СДПГ Олафа Шольца — 18%;
  • кандидата АдГ Алису Вайдель — 14%;
  • не определились — 15%.
Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.
Опрос Politbarometer-Extra проводила исследовательская группа Wahlen 19 и 20 февраля по телефону и интернету. В нем приняли участие 1349 немецких граждан. Погрешность составляет от двух до трех процентов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Маск вновь высказался за "Альтернативу для Германии"
19 февраля, 09:41
 
В миреГерманияСара ВагенкнехтФридрих МерцРоберт ХабекХДС/ХССВыборы
 
 
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