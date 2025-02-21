Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос
Politbarometer: рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов
© Getty Images / Maja HitijФридрих Мерц выступает перед избирателями во время предвыборного тура в Берлине, Германия. 20 февраля 2025
© Getty Images / Maja Hitij
Фридрих Мерц выступает перед избирателями во время предвыборного тура в Берлине, Германия. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28% — за два дня до выборов в немецкий парламент, свидетельствуют данные опроса Politbarometer ("Политический барометр"), их привел канал ZDF.
По данным опроса:
- Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) по-прежнему набирает 16% поддержки;
- правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) поднялась на один пункт — до 21%;
- поддержать партию "Зеленые" по-прежнему готовы 14%;
- партия "Левые" улучшила свой результат на один пункт — до 8%.
"Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.
На посту канцлера хотели бы видеть:
- кандидата ХДС/ХСС Фридриха Мерца — 32% опрошенных;
- кандидата "Зеленых" Роберта Хабека — 21%;
- кандидата СДПГ Олафа Шольца — 18%;
- кандидата АдГ Алису Вайдель — 14%;
- не определились — 15%.
Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.
Опрос Politbarometer-Extra проводила исследовательская группа Wahlen 19 и 20 февраля по телефону и интернету. В нем приняли участие 1349 немецких граждан. Погрешность составляет от двух до трех процентов.
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