https://ria.ru/20250221/rejting-2000721409.html

Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос

Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2025

Рейтинг ХДС/ХСС опустился до 28% за два дня до выборов, показал опрос

Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28% — за два дня до выборов в немецкий... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:32:00+03:00

2025-02-21T10:32:00+03:00

2025-02-21T15:01:00+03:00

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хдс/хсс

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28% — за два дня до выборов в немецкий парламент, свидетельствуют данные опроса Politbarometer ("Политический барометр"), их привел канал ZDF.По данным опроса:"Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.На посту канцлера хотели бы видеть:Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.Опрос Politbarometer-Extra проводила исследовательская группа Wahlen 19 и 20 февраля по телефону и интернету. В нем приняли участие 1349 немецких граждан. Погрешность составляет от двух до трех процентов.

https://ria.ru/20250219/merts-2000193630.html

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в мире, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, роберт хабек, хдс/хсс, выборы