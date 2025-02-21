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Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
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16:41 21.02.2025 (обновлено: 17:56 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rebenok-2000852095.html
Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию
Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию
Мальчика, оставленного летом в отеле в Мексике, в пятницу вернули в Россию, ребенок будет жить в учреждении, пока не решится вопрос с опекой, сообщила... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:41:00+03:00
2025-02-21T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мальчика, оставленного летом в отеле в Мексике, в пятницу вернули в Россию, ребенок будет жить в учреждении, пока не решится вопрос с опекой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в январе в ее адрес поступило обращение с просьбой помочь вернуть в Россию мальчика, которого родная мама оставила летом в отеле в Мексике. "Связались с посольством России в Мексике — его представители вели переговоры с мексиканской стороной с самого начала истории. Выяснили подробности. Ребенок на тот момент уже находился в специализированном учреждении. Воссоединить мальчика с мамой было невозможно, так как женщина находится под стражей", - написала детский омбудсмен. Она отметила, что мексиканские власти после долгих согласований нашли возможность самостоятельно привезти мальчика в Москву. "Сегодня мальчик с сопровождающими приземлился в аэропорту Домодедово... Малыш временно поживет в учреждении, пока будет решаться вопрос об опеке", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20250220/rossija-2000541789.html
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в мире, россия, мексика, москва, домодедово (аэропорт), мария львова-белова, происшествия
В мире, Россия, Мексика, Москва, Домодедово (аэропорт), Мария Львова-Белова, Происшествия
Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию

Львова-Белова: мальчика, оставленного летом в отеле в Мексике, вернули в Россию

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramМальчика, оставленного в отеле в Мексике, вернули в Россию
Мальчика, оставленного в отеле в Мексике, вернули в Россию - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Мальчика, оставленного в отеле в Мексике, вернули в Россию
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мальчика, оставленного летом в отеле в Мексике, в пятницу вернули в Россию, ребенок будет жить в учреждении, пока не решится вопрос с опекой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в январе в ее адрес поступило обращение с просьбой помочь вернуть в Россию мальчика, которого родная мама оставила летом в отеле в Мексике.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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"Связались с посольством России в Мексике — его представители вели переговоры с мексиканской стороной с самого начала истории. Выяснили подробности. Ребенок на тот момент уже находился в специализированном учреждении. Воссоединить мальчика с мамой было невозможно, так как женщина находится под стражей", - написала детский омбудсмен.
Она отметила, что мексиканские власти после долгих согласований нашли возможность самостоятельно привезти мальчика в Москву.
"Сегодня мальчик с сопровождающими приземлился в аэропорту Домодедово... Малыш временно поживет в учреждении, пока будет решаться вопрос об опеке", - добавила Львова-Белова.
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В миреРоссияМексикаМоскваДомодедово (аэропорт)Мария Львова-БеловаПроисшествия
 
 
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