https://ria.ru/20250221/rebenok-2000852095.html

Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию

Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию - РИА Новости, 21.02.2025

Ребенка, оставленного матерью в Мексике, вернули в Россию

Мальчика, оставленного летом в отеле в Мексике, в пятницу вернули в Россию, ребенок будет жить в учреждении, пока не решится вопрос с опекой, сообщила... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:41:00+03:00

2025-02-21T16:41:00+03:00

2025-02-21T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мальчика, оставленного летом в отеле в Мексике, в пятницу вернули в Россию, ребенок будет жить в учреждении, пока не решится вопрос с опекой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в январе в ее адрес поступило обращение с просьбой помочь вернуть в Россию мальчика, которого родная мама оставила летом в отеле в Мексике. "Связались с посольством России в Мексике — его представители вели переговоры с мексиканской стороной с самого начала истории. Выяснили подробности. Ребенок на тот момент уже находился в специализированном учреждении. Воссоединить мальчика с мамой было невозможно, так как женщина находится под стражей", - написала детский омбудсмен. Она отметила, что мексиканские власти после долгих согласований нашли возможность самостоятельно привезти мальчика в Москву. "Сегодня мальчик с сопровождающими приземлился в аэропорту Домодедово... Малыш временно поживет в учреждении, пока будет решаться вопрос об опеке", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20250220/rossija-2000541789.html

https://ria.ru/20250214/rossija-1999389461.html

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