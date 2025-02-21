https://ria.ru/20250221/rbk-2000693592.html
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
Имущество одного из крупнейших производителей свинцового концентрата "Дальполиметалла" арестовали после иска Генпрокуратуры, пишет РБК. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:43:00+03:00
2025-02-21T06:43:00+03:00
2025-02-21T06:47:00+03:00
экономика
дальнегорск
китай
приморский край
генеральная прокуратура рф
рбк (медиагруппа)
дальполиметалл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Имущество одного из крупнейших производителей свинцового концентрата "Дальполиметалла" арестовали после иска Генпрокуратуры, пишет РБК."Дальнегорский районный суд в середине февраля наложил арест на горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", расположенный в Дальнегорске в Приморском крае", – говорится в публикации.Эту меру против компании применили в рамках процесса, начавшегося 17февраля, утверждает издание."Дальполиметалл" — горнодобывающее предприятие в Приморском крае, которое выпускает свинцовый и цинковый концентраты. Общая обеспеченность запасами предприятия оценивается в 14-15 лет. Весь объем экспорта концентратов поставляется в Китай и Корею. За 2023 года чистый убыток составил 165,5 миллиона рублей. В конце 2024 года началось судебное разбирательство о признании комбината банкротом.
https://ria.ru/20250220/benzin-2000625271.html
дальнегорск
китай
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальнегорск, китай, приморский край, генеральная прокуратура рф, рбк (медиагруппа), дальполиметалл
Экономика, Дальнегорск, Китай, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ, РБК (медиагруппа), Дальполиметалл
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
РБК: суд арестовал активы крупнейшего производителя свинца "Дальполиметалла"