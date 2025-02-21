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Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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06:43 21.02.2025 (обновлено: 06:47 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rbk-2000693592.html
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
Имущество одного из крупнейших производителей свинцового концентрата "Дальполиметалла" арестовали после иска Генпрокуратуры, пишет РБК. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:43:00+03:00
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экономика
дальнегорск
китай
приморский край
генеральная прокуратура рф
рбк (медиагруппа)
дальполиметалл
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Имущество одного из крупнейших производителей свинцового концентрата "Дальполиметалла" арестовали после иска Генпрокуратуры, пишет РБК."Дальнегорский районный суд в середине февраля наложил арест на горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", расположенный в Дальнегорске в Приморском крае", – говорится в публикации.Эту меру против компании применили в рамках процесса, начавшегося 17февраля, утверждает издание."Дальполиметалл" — горнодобывающее предприятие в Приморском крае, которое выпускает свинцовый и цинковый концентраты. Общая обеспеченность запасами предприятия оценивается в 14-15 лет. Весь объем экспорта концентратов поставляется в Китай и Корею. За 2023 года чистый убыток составил 165,5 миллиона рублей. В конце 2024 года началось судебное разбирательство о признании комбината банкротом.
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дальнегорск
китай
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экономика, дальнегорск, китай, приморский край, генеральная прокуратура рф, рбк (медиагруппа), дальполиметалл
Экономика, Дальнегорск, Китай, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ, РБК (медиагруппа), Дальполиметалл
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ

РБК: суд арестовал активы крупнейшего производителя свинца "Дальполиметалла"

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Имущество одного из крупнейших производителей свинцового концентрата "Дальполиметалла" арестовали после иска Генпрокуратуры, пишет РБК.
"Дальнегорский районный суд в середине февраля наложил арест на горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", расположенный в Дальнегорске в Приморском крае", – говорится в публикации.
Эту меру против компании применили в рамках процесса, начавшегося 17февраля, утверждает издание.
"Дальполиметалл" — горнодобывающее предприятие в Приморском крае, которое выпускает свинцовый и цинковый концентраты. Общая обеспеченность запасами предприятия оценивается в 14-15 лет. Весь объем экспорта концентратов поставляется в Китай и Корею. За 2023 года чистый убыток составил 165,5 миллиона рублей. В конце 2024 года началось судебное разбирательство о признании комбината банкротом.
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ЭкономикаДальнегорскКитайПриморский крайГенеральная прокуратура РФРБК (медиагруппа)Дальполиметалл
 
 
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