Союзники США ищут способы скрыть детали разведданных, сообщили СМИ
Politico: союзники США ищут способы скрыть детали разведданных от властей
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных от властей в Вашингтоне, опасаясь утечек, к которым может быть склонна администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет издание Politico.
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"Союзники США, которые регулярно делятся разведданными с Соединенными Штатами, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, довольно склонной к утечкам администрации Трампа, но их возможности ограничены... Тем не менее могут быть варианты добавить больше гарантий вокруг агентурной разведки, самой ценной и тщательно охраняемой информации, полученной в иностранных государствах от агентов, чьи жизни могут оказаться под угрозой в случае ее раскрытия", - говорится в сообщении издания.
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Politico уточняет, что агенты разведки из союзных для США стран могли бы, например, в разговорах с американскими коллегами опускать детали, которые потенциально позволят раскрыть их местонахождение или личность.
Как отмечает издание, сотрудничество в области сбора и обмена разведданными имеет глубокие корни, которые будет "нелегко разорвать": американские и европейские разведывательные агентства часто проводят совместные сборы и операции, при этом США часто дают больше информации, чем получают.
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"Заметьте, всегда при любой администрации мы не раскрываем карты просто так... но в прошлый раз с Трампом мы были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что служба не будет немного более осторожной на этот раз", - заявил источник изданию.
Кроме того, бывший британский военный рассказал Politico об ослаблении политического доверия к США, отметив, что на повседневном уровне с профессионалами в области разведки проблемы "пока нет".
В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, который в то время был экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия министерства юстиции, заявляя, что они политически мотивированы.
Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания вины грозили многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.
В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов идет вразрез с нормами американской конституции. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.
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