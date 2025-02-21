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Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области - РИА Новости, 21.02.2025
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21:33 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rastrata-2000919126.html
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области - РИА Новости, 21.02.2025
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области
Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:33:00+03:00
2025-02-21T21:33:00+03:00
происшествия
челябинская область
москва
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
станислав харченко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее в пятницу этот же суд арестовал главного фигуранта - министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Вслед за ним в СИЗО отправились его предшественник на посту министра Дмитрий Микулик, а также предприниматели Константин Зарипов и Александр Зырянов. Оба ранее занимались строительством автодорог и автомагистралей в АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан". "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Технопарк" Зырянова Александра Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 22 суток", - сообщили в суде. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий. По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил ведомство 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще раньше - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
https://ria.ru/20250219/dubrovskiy-2000281415.html
https://ria.ru/20250218/rastrata-1999959750.html
https://ria.ru/20250116/deputat-1994053055.html
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происшествия, челябинская область, москва, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), станислав харченко
Происшествия, Челябинская область, Москва, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Станислав Харченко
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области

Суд арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства Нечаева о растрате

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в пятницу этот же суд арестовал главного фигуранта - министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Вслед за ним в СИЗО отправились его предшественник на посту министра Дмитрий Микулик, а также предприниматели Константин Зарипов и Александр Зырянов. Оба ранее занимались строительством автодорог и автомагистралей в АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
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"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Технопарк" Зырянова Александра Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 22 суток", - сообщили в суде.
Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил ведомство 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще раньше - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
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