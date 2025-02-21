https://ria.ru/20250221/rastrata-2000919126.html

Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области

Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области - РИА Новости, 21.02.2025

Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области

Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:33:00+03:00

2025-02-21T21:33:00+03:00

2025-02-21T21:33:00+03:00

происшествия

челябинская область

москва

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

станислав харченко

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее в пятницу этот же суд арестовал главного фигуранта - министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Вслед за ним в СИЗО отправились его предшественник на посту министра Дмитрий Микулик, а также предприниматели Константин Зарипов и Александр Зырянов. Оба ранее занимались строительством автодорог и автомагистралей в АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан". "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Технопарк" Зырянова Александра Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 22 суток", - сообщили в суде. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий. По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил ведомство 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще раньше - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

https://ria.ru/20250219/dubrovskiy-2000281415.html

https://ria.ru/20250218/rastrata-1999959750.html

https://ria.ru/20250116/deputat-1994053055.html

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происшествия, челябинская область, москва, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), станислав харченко