Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области
Суд арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства Нечаева о растрате
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в пятницу этот же суд арестовал главного фигуранта - министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Вслед за ним в СИЗО отправились его предшественник на посту министра Дмитрий Микулик, а также предприниматели Константин Зарипов и Александр Зырянов. Оба ранее занимались строительством автодорог и автомагистралей в АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
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"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Технопарк" Зырянова Александра Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 22 суток", - сообщили в суде.
Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил ведомство 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще раньше - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
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