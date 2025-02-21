Киев будет считать каждую копейку без западных денег, заявили в Раде
Гетманцев: Украине придется считать каждую копейку без финансирования Запада
Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украине придется "считать каждую копейку" и перейти к тотальной экономии на фоне отсутствия гарантий дальнейшего финансирования со стороны США и Европы, считает глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Сегодня мы находимся в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером (США -ред.) не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии... Что это означает в финансовой политике? Все просто: считать каждую копейку... Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 миллиардов долларов не на год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия - это то, что сейчас нужно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США не поддерживает идею утверждения нового пакета финансирования на нужды Украины, и призвал Владимира Зеленского работать над завершением конфликта с Россией.
По расчетам РИА Новости, проведенным в декабре 2024 года, западное финансирование Украины с февраля 2022 года по начало декабря 2024 года достигло 238,5 миллиарда долларов - это чуть меньше 90% расходов бюджета страны за указанный период.
В Раде назвали сумму, полученную Украиной с февраля 2022 года
13 ноября 2024, 12:41