https://ria.ru/20250221/rada-2000874572.html

Киев будет считать каждую копейку без западных денег, заявили в Раде

Киев будет считать каждую копейку без западных денег, заявили в Раде - РИА Новости, 21.02.2025

Киев будет считать каждую копейку без западных денег, заявили в Раде

Украине придется "считать каждую копейку" и перейти к тотальной экономии на фоне отсутствия гарантий дальнейшего финансирования со стороны США и Европы, считает РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:55:00+03:00

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2025-02-21T17:58:00+03:00

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даниил гетманцев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украине придется "считать каждую копейку" и перейти к тотальной экономии на фоне отсутствия гарантий дальнейшего финансирования со стороны США и Европы, считает глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. "Сегодня мы находимся в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером (США -ред.) не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии... Что это означает в финансовой политике? Все просто: считать каждую копейку... Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 миллиардов долларов не на год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия - это то, что сейчас нужно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США не поддерживает идею утверждения нового пакета финансирования на нужды Украины, и призвал Владимира Зеленского работать над завершением конфликта с Россией. По расчетам РИА Новости, проведенным в декабре 2024 года, западное финансирование Украины с февраля 2022 года по начало декабря 2024 года достигло 238,5 миллиарда долларов - это чуть меньше 90% расходов бюджета страны за указанный период.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983490050.html

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украина, даниил гетманцев, майк джонсон, владимир зеленский, в мире, киев