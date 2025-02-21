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Над Азовским морем сбили беспилотник ВСУ
Над Азовским морем сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 21.02.2025
Над Азовским морем сбили беспилотник ВСУ
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:26:00+03:00
2025-02-21T22:26:00+03:00
2025-02-21T22:35:00+03:00
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ."Около 20.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Азовским морем сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над акваторией Азовского моря