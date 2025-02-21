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Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 21.02.2025 (обновлено: 14:14 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pvo-2000780038.html
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю
Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:22:00+03:00
2025-02-21T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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миг-29
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44 132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 688 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 005 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, миг-29, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю

МО: ПВО РФ сбила за неделю 2 МиГ-29, 790 дронов, 2 управляемые авиабомбы JDAM

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44 132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 688 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 005 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМиГ-29БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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