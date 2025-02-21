https://ria.ru/20250221/pvo-2000780038.html

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю - РИА Новости, 21.02.2025

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю

Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:22:00+03:00

2025-02-21T13:22:00+03:00

2025-02-21T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44 132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 688 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 005 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, вооруженные силы украины, миг-29, безопасность, вооруженные силы рф