Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 790 беспилотников за неделю
МО: ПВО РФ сбила за неделю 2 МиГ-29, 790 дронов, 2 управляемые авиабомбы JDAM
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44 132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 688 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 005 единиц специальной военной автомобильной техники.
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