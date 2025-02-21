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Путин пообещал Собянину, что приедет в Зеленоград
Путин пообещал Собянину, что приедет в Зеленоград - РИА Новости, 21.02.2025
Путин пообещал Собянину, что приедет в Зеленоград
Президент РФ Владимир Путин пообещал мэру Москвы Сергею Собянину, что приедет в Зеленоград, чтобы ознакомиться с развитием производств, сконцентрированных на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:55:00+03:00
2025-02-21T22:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал мэру Москвы Сергею Собянину, что приедет в Зеленоград, чтобы ознакомиться с развитием производств, сконцентрированных на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". "Через два года это будет крупнейшая площадка по производству фармацевтики в стране и микроэлектроники... Хотелось бы вас пригласить в Зеленоград, посмотреть на развитие", - сказал Собянин в ходе осмотра главой государства выставки на полях Форума будущих технологий. "Я с удовольствием приеду", - отреагировал Путин.
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зеленоград, россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Зеленоград, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин пообещал Собянину, что приедет в Зеленоград
Путин пообещал Собянину посетить ОЭЗ "Технополис Москва"