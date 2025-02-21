https://ria.ru/20250221/putin-2000916848.html

Путину показали кролика с имплантированным сосудом

Путину показали кролика с имплантированным сосудом - РИА Новости, 21.02.2025

Путину показали кролика с имплантированным сосудом

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках Форума будущих технологий показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, который был выращен... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:13:00+03:00

2025-02-21T21:13:00+03:00

2025-02-21T22:00:00+03:00

наука

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

ветеринария

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000914237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a812686beb2cb930c59222053bacba99.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках Форума будущих технологий показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, который был выращен учеными "Росатома" в биофабрикаторе."Это кролик, порода "Советская шиншилла". В бедренную артерию вшит соответствующий сосуд, и уже больше месяца он жив, здоров и в общем достаточно упитан", - рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, продемонстрировав в столице главе государства кролика в вольере.Он отметил, что в результате исследований была полностью подтверждена функциональность импланта.Лихачев рассказал, что в биофабрикаторе можно вырастить сосуд до 10 сантиметров. Ученые "Росатома" также могут на основе микрофлюидного чипа наблюдать за тем, как взаимодействуют друг с другом разные клетки, отвечающие за растяжение, сжатие и температурную реакцию. "И прежде чем человека отправлять на Марс, можно такой микрочип отправить, посмотреть, как он будет реагировать на марсианские условия", - отметил глава госкорпорации."Или кролика", - подсказал президент."Или кролика", - согласился Лихачев.Как следует из материалов, подготовленных к посещению президентом выставки, биофабрикатор, разработанный специалистами "Росатома" — это уникальное устройство, не имеющее аналогов в мире. Он позволяет выращивать ткани организма например, сосуды, которые могут замещать поврежденные вследствие болезней или утраченные части организма. Для этого используются универсальные стволовые клетки, подходящие любому человеку, что особенно важно в экстренных случаях, когда нет времени ждать — можно использовать заранее подготовленные клетки из банка. Параллельно идет работа ученых над микрофлюидным чипом, с помощью которого моделируется процесс выращивания тканей на микроуровне. В будущем это поможет создавать полноценные ткани организма в реальном масштабе.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000850309.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000910039.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000886029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом 2025-02-21T21:13 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, ветеринария, здоровье - общество, медицина, импланты, животные