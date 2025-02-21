Путину показали кролика с имплантированным сосудом
Лихачев показал Путину кролика с имплантированным кровеносным сосудом
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках Форума будущих технологий показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, который был выращен учеными "Росатома" в биофабрикаторе.
"Это кролик, порода "Советская шиншилла". В бедренную артерию вшит соответствующий сосуд, и уже больше месяца он жив, здоров и в общем достаточно упитан", - рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, продемонстрировав в столице главе государства кролика в вольере.
Он отметил, что в результате исследований была полностью подтверждена функциональность импланта.
Лихачев рассказал, что в биофабрикаторе можно вырастить сосуд до 10 сантиметров. Ученые "Росатома" также могут на основе микрофлюидного чипа наблюдать за тем, как взаимодействуют друг с другом разные клетки, отвечающие за растяжение, сжатие и температурную реакцию. "И прежде чем человека отправлять на Марс, можно такой микрочип отправить, посмотреть, как он будет реагировать на марсианские условия", - отметил глава госкорпорации.
"Или кролика", - подсказал президент.
"Или кролика", - согласился Лихачев.
Как следует из материалов, подготовленных к посещению президентом выставки, биофабрикатор, разработанный специалистами "Росатома" — это уникальное устройство, не имеющее аналогов в мире. Он позволяет выращивать ткани организма например, сосуды, которые могут замещать поврежденные вследствие болезней или утраченные части организма. Для этого используются универсальные стволовые клетки, подходящие любому человеку, что особенно важно в экстренных случаях, когда нет времени ждать — можно использовать заранее подготовленные клетки из банка. Параллельно идет работа ученых над микрофлюидным чипом, с помощью которого моделируется процесс выращивания тканей на микроуровне. В будущем это поможет создавать полноценные ткани организма в реальном масштабе.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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