Рейтинг@Mail.ru
Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000915539.html
Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США
Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США - РИА Новости, 21.02.2025
Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США
Президент РФ Владимир Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:09:00+03:00
2025-02-21T21:09:00+03:00
технологии
россия
сша
арктика
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151829/62/1518296286_0:236:2803:1813_1920x0_80_0_0_4348aba6b01880cb8ef8e49dcbe30b9d.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с США, напомнив, что "суета нужна только при ловле блох". В ходе осмотра главой государства выставки на Форуме будущих технологий Ковальчук рассказал о передовых материалах, которые применяет Россия при производстве ледоколов. По мнению Ковальчука, это может стать темой для гипотетического разговора про Арктику с американской стороной, потому что у России, как отметил ученый, 60 лет опыта работы в этой сфере, а у США "ледокола два, и один сгорел". "Надо не спешить", - сказал на это Путин. Ковальчук согласился. "Спешить точно не надо. Но я просто говорю, что есть тема для разговора глобального. Вдруг у них нет ничего, и они к этому будут ползти", - пояснил он. "Суета нужна только при ловле блох", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20250221/putin-2000879107.html
https://ria.ru/20250221/putin-2000839758.html
россия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151829/62/1518296286_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_73524b512da921c9c3bc11c00aa463ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, арктика, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт
Технологии, Россия, США, Арктика, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США

Путин посоветовал Ковальчуку не спешить в обмене российскими технологиями с США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент РФ Владимир Путин и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с США, напомнив, что "суета нужна только при ловле блох".
В ходе осмотра главой государства выставки на Форуме будущих технологий Ковальчук рассказал о передовых материалах, которые применяет Россия при производстве ледоколов. По мнению Ковальчука, это может стать темой для гипотетического разговора про Арктику с американской стороной, потому что у России, как отметил ученый, 60 лет опыта работы в этой сфере, а у США "ледокола два, и один сгорел".
Путин на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия
Вчера, 18:00
«
"Надо не спешить", - сказал на это Путин.
Ковальчук согласился.
«
"Спешить точно не надо. Но я просто говорю, что есть тема для разговора глобального. Вдруг у них нет ничего, и они к этому будут ползти", - пояснил он.
«
"Суета нужна только при ловле блох", - отреагировал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин высказался о прерывании сотрудничества с Западом в области науки
Вчера, 16:05
 
ТехнологииРоссияСШААрктикаМихаил КовальчукВладимир ПутинКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала