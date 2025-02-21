https://ria.ru/20250221/putin-2000915539.html

Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США

Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США - РИА Новости, 21.02.2025

Путин посоветовал Ковальчуку не спешить с обменом технологиями с США

Президент РФ Владимир Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T21:09:00+03:00

технологии

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арктика

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться в вопросе обмена передовыми российскими технологиями с США, напомнив, что "суета нужна только при ловле блох". В ходе осмотра главой государства выставки на Форуме будущих технологий Ковальчук рассказал о передовых материалах, которые применяет Россия при производстве ледоколов. По мнению Ковальчука, это может стать темой для гипотетического разговора про Арктику с американской стороной, потому что у России, как отметил ученый, 60 лет опыта работы в этой сфере, а у США "ледокола два, и один сгорел". "Надо не спешить", - сказал на это Путин. Ковальчук согласился. "Спешить точно не надо. Но я просто говорю, что есть тема для разговора глобального. Вдруг у них нет ничего, и они к этому будут ползти", - пояснил он. "Суета нужна только при ловле блох", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20250221/putin-2000879107.html

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технологии, россия, сша, арктика, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт