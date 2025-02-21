https://ria.ru/20250221/putin-2000911877.html
Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ
Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по определению источников дополнительного финансирования реализации механизма... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:48:00+03:00
2025-02-21T20:48:00+03:00
2025-02-21T20:48:00+03:00
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по определению источников дополнительного финансирования реализации механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, которое состоялось 14 января 2025 года. "Правительству Российской Федерации... представить предложения по определению источников дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города Севастополя", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html
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экономика, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ
Правительство определит источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ