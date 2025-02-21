https://ria.ru/20250221/putin-2000911877.html

Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ

Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поручил найти источники допсредств на льготные кредиты в крымской СЭЗ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по определению источников дополнительного финансирования реализации механизма... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:48:00+03:00

2025-02-21T20:48:00+03:00

2025-02-21T20:48:00+03:00

экономика

россия

севастополь

республика крым

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по определению источников дополнительного финансирования реализации механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, которое состоялось 14 января 2025 года. "Правительству Российской Федерации... представить предложения по определению источников дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города Севастополя", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html

https://ria.ru/20250221/putin--2000901343.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, михаил мишустин