https://ria.ru/20250221/putin-2000910039.html

Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий

Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 21.02.2025

Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку передовых разработок и достижений, в том числе в области химии и новых материалов, которая проходила на полях... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T20:31:00+03:00

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наука

технологии

россия

москва

владимир путин

арктика

газпромбанк

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку передовых разработок и достижений, в том числе в области химии и новых материалов, которая проходила на полях Форума будущих технологий. На выставке представлены инновационные разработки, в том числе композитные материалы, которыми можно заменить титан и сталь при производстве сверхзвуковых летательных аппаратов, высокопрочные материалы для двигателей нового поколения, а также стали, которые способны выдерживать экстремально низкие температуры, что делает их незаменимыми для работы в суровых северных климатических условиях. Среди экспонатов выставки также были медицинские материалы на основе биоразлагаемых полимеров, которые помогают ускорять заживление ран, современные импланты для персонализированной медицины и компоненты бионических протезов нового поколения, а также комплекс автоматизированного синтеза новых материалов.Путину также представили проект в области микроэлектроники – проект разработки нового транзистора с уникальными характеристиками, который потребовался для модернизации приемно-передающих модулей систем навигации и телекоммуникаций.На выставке демонстрировались и технологии, создаваемые при поддержке "Газпромбанка" - в частности, устройства, которые нужны для проведения мониторинга при открытых нейрохирургических операциях. Путину показали электроды для очувствления и управления, а также сенсоры на основе квантовых материалов. Такие сенсоры создают в лаборатории "Физтеха" на базе комбинации графена - материала толщиной в один атом - со слоями других материалов и поворота их друг относительно друга. Это позволяет создать сверхчувствительные сенсоры. На выставке демонстрировались и разрабатываемые в России устройства накопления энергии, которые способны обеспечить импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Они могут применяться в таких областях как специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника.Как уточнили в "Газпромбанке", некоторые из представленных президенту прототипов находятся в финальной стадии апробирования и в ближайшее время будут готовы к массовому производству. Например, на базе ФМБА и компании "Моторика" уже созданы прототипы бионических протезов. Также проведены первые операции по имплантации электродов. Ожидается, что клинические протоколы и производство будут полностью готовы и отработаны к 2028 году.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20250221/putin-2000869701.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000923613.html

https://ria.ru/20250221/gaz-2000919620.html

https://ria.ru/20250221/polimery-2000827240.html

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Путин на выставке достижений в области химии и новых материалов Путин на выставке достижений в области химии и новых материалов 2025-02-21T20:31 true PT2M21S

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технологии, россия, москва, владимир путин, арктика, газпромбанк, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)