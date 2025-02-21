https://ria.ru/20250221/putin-2000901038.html
Путин поручил создать программу восстановления береговых укреплений в Крыму
Путин поручил создать программу восстановления береговых укреплений в Крыму - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил создать программу восстановления береговых укреплений в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями Крыма и Севастополя до 1 июля представить предложения по формированию программы... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:25:00+03:00
2025-02-21T19:25:00+03:00
2025-02-21T19:46:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями Крыма и Севастополя до 1 июля представить предложения по формированию программы восстановления берегоукрепительных сооружений в этих субъектах и определить источники финансирования.Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, которое состоялось 14 января."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополя... представить предложения по формированию программы восстановления берегоукрепительных сооружений на территориях Республики Крым и города Севастополя, определив источники ее финансирования", - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.Срок исполнения этого поручения - 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html
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владимир путин, россия, севастополь, республика крым
Владимир Путин, Россия, Севастополь, Республика Крым
Путин поручил создать программу восстановления береговых укреплений в Крыму
Путин поручил представить идеи по восстановлению береговых укреплений в Крыму