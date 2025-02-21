https://ria.ru/20250221/putin-2000900063.html

Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства

Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя поручил разработать комплекс мер РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:18:00+03:00

2025-02-21T19:18:00+03:00

2025-02-21T20:23:00+03:00

владимир путин

россия

республика крым

севастополь

михаил мишустин

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил Кремль.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.На сайте Кремля отмечается, что срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, срок исполнения данного поручения - 31 марта.

https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000901038.html

россия

республика крым

севастополь

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владимир путин, россия, республика крым, севастополь, михаил мишустин, сергей аксенов (политик)