https://ria.ru/20250221/putin-2000900063.html
Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства
Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя поручил разработать комплекс мер РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:18:00+03:00
2025-02-21T19:18:00+03:00
2025-02-21T20:23:00+03:00
владимир путин
россия
республика крым
севастополь
михаил мишустин
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил Кремль.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.На сайте Кремля отмечается, что срок исполнения - 1 июля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, срок исполнения данного поручения - 31 марта.
https://ria.ru/20250221/putin--2000901128.html
https://ria.ru/20250221/putin-2000901038.html
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владимир путин, россия, республика крым, севастополь, михаил мишустин, сергей аксенов (политик)
Владимир Путин, Россия, Республика Крым, Севастополь, Михаил Мишустин, Сергей Аксенов (политик)
Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства