https://ria.ru/20250221/putin-2000899171.html

Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма

Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма

Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:12:00+03:00

2025-02-21T19:12:00+03:00

2025-02-21T19:40:00+03:00

владимир путин

республика крым

севастополь

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110 миллиардов рублей ежегодно."Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.Как следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля, при этом поручено обеспечить применение механизмов контроля за реализацией данной программы. Предусмотрено расширенное казначейское сопровождение средств, получаемых на основании госконтрактов, стоимость которых превышает 3 миллиарда рублей, при условии строгого соблюдения сроков санкционирования операций по расходам и базовое казначейское сопровождение средств, получаемых на основании государственных контрактов, заключенных до 2020 года.Кроме этого, правительству РФ совместно с исполнительными органами Крыма и Севастополя поручено обеспечить их участие в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов среднероссийских значений показателей таких проектов. Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 декабря.

https://ria.ru/20250221/putin-2000900905.html

https://ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000566489.html

республика крым

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, республика крым, севастополь, россия, общество