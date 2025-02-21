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Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025
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19:12 21.02.2025 (обновлено: 19:40 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000899171.html
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма
Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:12:00+03:00
2025-02-21T19:40:00+03:00
владимир путин
республика крым
севастополь
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общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110 миллиардов рублей ежегодно."Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.Как следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля, при этом поручено обеспечить применение механизмов контроля за реализацией данной программы. Предусмотрено расширенное казначейское сопровождение средств, получаемых на основании госконтрактов, стоимость которых превышает 3 миллиарда рублей, при условии строгого соблюдения сроков санкционирования операций по расходам и базовое казначейское сопровождение средств, получаемых на основании государственных контрактов, заключенных до 2020 года.Кроме этого, правительству РФ совместно с исполнительными органами Крыма и Севастополя поручено обеспечить их участие в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов среднероссийских значений показателей таких проектов. Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 декабря.
https://ria.ru/20250221/putin-2000900905.html
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владимир путин, республика крым, севастополь, россия, общество
Владимир Путин, Республика Крым, Севастополь, Россия, Общество
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма

Срок госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя продлят до 2030 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110 миллиардов рублей ежегодно.
"Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
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Как следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля, при этом поручено обеспечить применение механизмов контроля за реализацией данной программы. Предусмотрено расширенное казначейское сопровождение средств, получаемых на основании госконтрактов, стоимость которых превышает 3 миллиарда рублей, при условии строгого соблюдения сроков санкционирования операций по расходам и базовое казначейское сопровождение средств, получаемых на основании государственных контрактов, заключенных до 2020 года.
Кроме этого, правительству РФ совместно с исполнительными органами Крыма и Севастополя поручено обеспечить их участие в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию, с учетом необходимости достижения на территориях этих субъектов среднероссийских значений показателей таких проектов. Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 декабря.
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