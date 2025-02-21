https://ria.ru/20250221/putin-2000894221.html
Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии
Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии
Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии в российских школах и вузах. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:53:00+03:00
2025-02-21T18:53:00+03:00
2025-02-21T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии в российских школах и вузах. "У нас, к сожалению, количество преподавателей химии в школах сокращается. Количество ребят, которые выбирают химию как основную базовую дисциплину, сокращается. Количество в процентах преподавателей химии свыше 65 лет увеличивается. В вузах надо посмотреть, что происходит, самым внимательным образом", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии
Путин призвал обратить внимание на число преподавателей химии в школах и вузах