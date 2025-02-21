https://ria.ru/20250221/putin-2000892767.html

Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс

Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс - РИА Новости, 21.02.2025

Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс

Президент России Владимир Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:45:00+03:00

2025-02-21T18:45:00+03:00

2025-02-21T18:45:00+03:00

наука

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс. "Мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно (отправка живой клетки на Марс - ред.). Когда-то Королев думал об этом, говорил, что нужно в водяной оболочке лететь, тогда клетка долетает туда и обратно, но это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить, не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Большой аппарат получается. Других материалов нет, которые защищали бы биологический материал, живую клетку", - сказал во время пленарной сессии Форума будущих технологий Путин, обсуждая этот вопрос с учеными. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html

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Вопрос Путина о полете живой клетки до Марса и обратно Президенту ответили, что сможет, "а вот долго ли она там протянет - другой вопрос". В итоге сошлись на том, что все упирается в финансирование. 2025-02-21T18:45 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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