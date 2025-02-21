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Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс
Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс - РИА Новости, 21.02.2025
Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс
Президент России Владимир Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:45:00+03:00
2025-02-21T18:45:00+03:00
2025-02-21T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс. "Мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно (отправка живой клетки на Марс - ред.). Когда-то Королев думал об этом, говорил, что нужно в водяной оболочке лететь, тогда клетка долетает туда и обратно, но это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить, не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Большой аппарат получается. Других материалов нет, которые защищали бы биологический материал, живую клетку", - сказал во время пленарной сессии Форума будущих технологий Путин, обсуждая этот вопрос с учеными. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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Вопрос Путина о полете живой клетки до Марса и обратно
Президенту ответили, что сможет, "а вот долго ли она там протянет - другой вопрос". В итоге сошлись на том, что все упирается в финансирование.
2025-02-21T18:45
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космос - риа наука, марс, россия, москва, владимир путин
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс
Путину на Форуме будущих технологий рассказали о недолгой жизни клетки на Марсе