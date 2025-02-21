https://ria.ru/20250221/putin-2000888779.html

Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики

Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики - РИА Новости, 21.02.2025

Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики

Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, следует из указа, опубликованного на портале... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:32:00+03:00

2025-02-21T18:32:00+03:00

2025-02-21T20:03:00+03:00

политика

владимир путин

валентина матвиенко

герман греф

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, следует из указа, опубликованного на портале официальных правовых актов."Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.Председателем станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем — вице-премьер Татьяна Голикова.В состав, в частности, вошли:Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики создан указом главы государства в начале декабря прошлого года.

https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html

https://ria.ru/20250109/rossija-1993028449.html

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политика, владимир путин, валентина матвиенко, герман греф, россия, татьяна голикова