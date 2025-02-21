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Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики - РИА Новости, 21.02.2025
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18:32 21.02.2025 (обновлено: 20:03 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000888779.html
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики - РИА Новости, 21.02.2025
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, следует из указа, опубликованного на портале... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:32:00+03:00
2025-02-21T20:03:00+03:00
политика
владимир путин
валентина матвиенко
герман греф
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, следует из указа, опубликованного на портале официальных правовых актов.&quot;Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики&quot;, — говорится в документе.Председателем станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем — вице-премьер Татьяна Голикова.В состав, в частности, вошли:Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики создан указом главы государства в начале декабря прошлого года.
https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html
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политика, владимир путин, валентина матвиенко, герман греф, россия, татьяна голикова
Политика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Герман Греф, Россия, Татьяна Голикова
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики

В Совет по демографической политике вошли Матвиенко, Голикова и Греф

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, следует из указа, опубликованного на портале официальных правовых актов.
«

"Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.

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Председателем станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем — вице-премьер Татьяна Голикова.
В состав, в частности, вошли:
  • Лилия Гумерова — председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре;
  • Дмитрий Артюхов — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;
  • Сергей Галкин — руководитель Росстата;
  • Герман Греф — глава Сбербанка;
  • Олег Добродеев — гендиректор ВГТРК;
  • Алексей Гореславский — гендиректор Института развития интернета;
  • Геннадий Красников — президент РАН;
  • Михаил Кузнецов — глава исполкома "Народного фронта";
  • Анна Кузнецова — заместитель председателя Госдумы;
  • Виталий Мутко — гендиректор АО "ДОМ.РФ";
  • Анастасия Ракова — заместитель мэра Москвы;
  • Александр Шохин — глава Российского союза промышленников и предпринимателей;
  • Светлана Чупшева — глава Агентства стратегических инициатив.
Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики создан указом главы государства в начале декабря прошлого года.
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