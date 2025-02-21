Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
В Совет по демографической политике вошли Матвиенко, Голикова и Греф
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, следует из указа, опубликованного на портале официальных правовых актов.
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"Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.
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Председателем станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем — вице-премьер Татьяна Голикова.
В состав, в частности, вошли:
- Лилия Гумерова — председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре;
- Дмитрий Артюхов — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Сергей Галкин — руководитель Росстата;
- Герман Греф — глава Сбербанка;
- Олег Добродеев — гендиректор ВГТРК;
- Алексей Гореславский — гендиректор Института развития интернета;
- Геннадий Красников — президент РАН;
- Михаил Кузнецов — глава исполкома "Народного фронта";
- Анна Кузнецова — заместитель председателя Госдумы;
- Виталий Мутко — гендиректор АО "ДОМ.РФ";
- Анастасия Ракова — заместитель мэра Москвы;
- Александр Шохин — глава Российского союза промышленников и предпринимателей;
- Светлана Чупшева — глава Агентства стратегических инициатив.
Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики создан указом главы государства в начале декабря прошлого года.