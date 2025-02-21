https://ria.ru/20250221/putin-2000882018.html

Путин пошутил о необходимых для существования человека химических элементах

Путин пошутил о необходимых для существования человека химических элементах - РИА Новости, 21.02.2025

Путин пошутил о необходимых для существования человека химических элементах

Президент России Владимир Путин пошутил о необходимых для существования человека химических элементах, добавив в перечень из кислорода, водорода, азота и... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:06:00+03:00

2025-02-21T18:06:00+03:00

2025-02-21T18:06:00+03:00

россия

владимир путин

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил о необходимых для существования человека химических элементах, добавив в перечень из кислорода, водорода, азота и углерода еще и деньги. Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук во время дискуссии упомянул об основных химических элементах, необходимых для существования любой биологической субстанции, включая человека. "Неорганика, металлы – более простые, мы – более сложные. Но в нас обязательно есть водород, кислород, углерод и азот", - уточнил Ковальчук. "И деньги нужны еще", - добавил Путин, улыбнувшись.

https://ria.ru/20250206/mars-1997781108.html

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россия, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт