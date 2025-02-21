https://ria.ru/20250221/putin-2000879107.html
Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия
Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия - РИА Новости, 21.02.2025
Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия
Президент РФ Владимир Путин предложил ученым России и других стран обсудить, что можно сделать в ближайшее время для восстановления и расширения взаимодействия... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:00:00+03:00
2025-02-21T18:00:00+03:00
2025-02-21T18:09:00+03:00
наука
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ученым России и других стран обсудить, что можно сделать в ближайшее время для восстановления и расширения взаимодействия в сфере науки и образования."Если вы сочтете возможным, поговорить о том, как можно с нашей стороны и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы сохранить, а если возможно, восстановить и расширить наше взаимодействие в сфере науки и образования", - сказал глава государства на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий.На встрече с главой государства присутствовали как российские, так и иностранные ученые.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
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Путин на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий
Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают контакты с российскими коллегами
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россия, владимир путин, в мире
Наука, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия
Путин спросил у ученых, что нужно для взаимодействия с коллегами в мире