https://ria.ru/20250221/putin-2000879107.html

Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия

Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия - РИА Новости, 21.02.2025

Путин спросил у ученых, чего не хватает для международного взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин предложил ученым России и других стран обсудить, что можно сделать в ближайшее время для восстановления и расширения взаимодействия... РИА Новости, 21.02.2025

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наука

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в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ученым России и других стран обсудить, что можно сделать в ближайшее время для восстановления и расширения взаимодействия в сфере науки и образования."Если вы сочтете возможным, поговорить о том, как можно с нашей стороны и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы сохранить, а если возможно, восстановить и расширить наше взаимодействие в сфере науки и образования", - сказал глава государства на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий.На встрече с главой государства присутствовали как российские, так и иностранные ученые.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

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Путин на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают контакты с российскими коллегами 2025-02-21T18:00 true PT1M00S

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россия, владимир путин, в мире