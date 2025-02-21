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Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
17:55 21.02.2025 (обновлено: 18:02 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000874736.html
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов
Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:55:00+03:00
2025-02-21T18:02:00+03:00
наука
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами. "Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А - здесь, Б - продолжаете контакты со своими российскими партнерами", - сказал Путин на встрече с учеными. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
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Путин на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий
Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают контакты с российскими коллегами
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россия, владимир путин, в мире
Наука, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов

Путин поблагодарил иностранных ученых за контакты с партнерами из России

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами.
"Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А - здесь, Б - продолжаете контакты со своими российскими партнерами", - сказал Путин на встрече с учеными.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий.
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