https://ria.ru/20250221/putin-2000874736.html
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов
Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:55:00+03:00
2025-02-21T17:55:00+03:00
2025-02-21T18:02:00+03:00
наука
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000874344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_551778b8e6ac866e99f37f4fe8f1c512.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами. "Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А - здесь, Б - продолжаете контакты со своими российскими партнерами", - сказал Путин на встрече с учеными. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000874344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_60e907248174ed5823343e13f4836bb2.jpg
Путин на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий
Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают контакты с российскими коллегами
2025-02-21T17:55
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Наука, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов
Путин поблагодарил иностранных ученых за контакты с партнерами из России