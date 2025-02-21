https://ria.ru/20250221/putin-2000874736.html

Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов

Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поблагодарил иностранных ученых за продолжение контактов

Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:55:00+03:00

2025-02-21T17:55:00+03:00

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наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами. "Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А - здесь, Б - продолжаете контакты со своими российскими партнерами", - сказал Путин на встрече с учеными. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что Путин в пятницу побеседует с молодыми учеными на полях Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

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Путин на встрече с учеными на полях Форума будущих технологий Путин поблагодарил присутствующих на встрече с ним иностранных ученых за то, что они продолжают контакты с российскими коллегами 2025-02-21T17:55 true PT1M00S

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россия, владимир путин, в мире