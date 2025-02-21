https://ria.ru/20250221/putin-2000872974.html

Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку

Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку - РИА Новости, 21.02.2025

Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку

Президент России Владимир Путин на встрече с учеными предложил им обсудить вопросы дополнительной поддержки со стороны государства. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:52:00+03:00

2025-02-21T17:52:00+03:00

2025-02-21T18:10:00+03:00

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с учеными предложил им обсудить вопросы дополнительной поддержки со стороны государства."Цель встречи простая – послушать вас о том, как идёт совместная работа. Понятно, что она идёт в сегодняшних условиях сложно, где-то вообще прекратилась, где-то она ещё имеет место быть. И, может быть, если вы сочтёте возможным, поговорить о том, как можно и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы и наших российских коллег, где и по каким направлениям дополнительно поддержать со стороны государства", - сказал Путин.На встрече с главой государства присутствовали как российские, так и иностранные ученые.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

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россия, владимир путин