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Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку - РИА Новости, 21.02.2025
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:52 21.02.2025 (обновлено: 18:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000872974.html
Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку
Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку - РИА Новости, 21.02.2025
Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку
Президент России Владимир Путин на встрече с учеными предложил им обсудить вопросы дополнительной поддержки со стороны государства. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:52:00+03:00
2025-02-21T18:10:00+03:00
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с учеными предложил им обсудить вопросы дополнительной поддержки со стороны государства."Цель встречи простая – послушать вас о том, как идёт совместная работа. Понятно, что она идёт в сегодняшних условиях сложно, где-то вообще прекратилась, где-то она ещё имеет место быть. И, может быть, если вы сочтёте возможным, поговорить о том, как можно и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы и наших российских коллег, где и по каким направлениям дополнительно поддержать со стороны государства", - сказал Путин.На встрече с главой государства присутствовали как российские, так и иностранные ученые.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин предложил ученым обсудить дополнительную поддержку

Путин предложил ученым обсудить вопросы дополнительной поддержки от государства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с учеными предложил им обсудить вопросы дополнительной поддержки со стороны государства.
"Цель встречи простая – послушать вас о том, как идёт совместная работа. Понятно, что она идёт в сегодняшних условиях сложно, где-то вообще прекратилась, где-то она ещё имеет место быть. И, может быть, если вы сочтёте возможным, поговорить о том, как можно и что можно с нашей стороны сделать для того, чтобы и наших российских коллег, где и по каким направлениям дополнительно поддержать со стороны государства", - сказал Путин.
На встрече с главой государства присутствовали как российские, так и иностранные ученые.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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