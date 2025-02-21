https://ria.ru/20250221/putin-2000869701.html
Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов
Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов
Сроки разработки и внедрения новых материалов надо сократить до 2-3 лет, в том числе за счет использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:38:00+03:00
2025-02-21T17:38:00+03:00
2025-02-21T17:38:00+03:00
наука
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сроки разработки и внедрения новых материалов надо сократить до 2-3 лет, в том числе за счет использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно – и это вполне реально – уменьшить до 5–10 лет, а в перспективе до 2–3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. По его словам, для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. "Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование. Добавлю, что колоссальные массивы данных, передовые знания о новых элементах и материалах будут получены в ходе исследований на отечественных установках класса мегасайенс", - добавил президент.
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000854719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов
Путин призвал сократить сроки разработки и внедрения новых материалов до 2-3 лет
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сроки разработки и внедрения новых материалов надо сократить до 2-3 лет, в том числе за счет использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно – и это вполне реально – уменьшить до 5–10 лет, а в перспективе до 2–3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов", - сказал Путин
на пленарном заседании Форума будущих технологий.
По его словам, для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах.
"Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование. Добавлю, что колоссальные массивы данных, передовые знания о новых элементах и материалах будут получены в ходе исследований на отечественных установках класса мегасайенс", - добавил президент.