https://ria.ru/20250221/putin-2000869701.html

Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов

Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов - РИА Новости, 21.02.2025

Путин призвал сократить сроки разработки новых материалов

Сроки разработки и внедрения новых материалов надо сократить до 2-3 лет, в том числе за счет использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:38:00+03:00

2025-02-21T17:38:00+03:00

2025-02-21T17:38:00+03:00

наука

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сроки разработки и внедрения новых материалов надо сократить до 2-3 лет, в том числе за счет использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно – и это вполне реально – уменьшить до 5–10 лет, а в перспективе до 2–3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. По его словам, для этого у исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. "Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование. Добавлю, что колоссальные массивы данных, передовые знания о новых элементах и материалах будут получены в ходе исследований на отечественных установках класса мегасайенс", - добавил президент.

https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000854719.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин