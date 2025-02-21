https://ria.ru/20250221/putin-2000859599.html

Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская"

Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская" - РИА Новости, 21.02.2025

Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская"

Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская", соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:07:00+03:00

2025-02-21T17:07:00+03:00

2025-02-21T17:07:00+03:00

безопасность

россия

курская область

владимир путин

александр хинштейн

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Путин 5 февраля принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская". "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "Курская" и впредь именовать ее: 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля. В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.

https://ria.ru/20241219/boytsy-1990094039.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, владимир путин, александр хинштейн, тихоокеанский флот вмф россии