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Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская" - РИА Новости, 21.02.2025
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17:07 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000859599.html
Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская"
Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская" - РИА Новости, 21.02.2025
Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская"
Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская", соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:07:00+03:00
2025-02-21T17:07:00+03:00
безопасность
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Путин 5 февраля принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская". "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "Курская" и впредь именовать ее: 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля. В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.
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безопасность, россия, курская область, владимир путин, александр хинштейн, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Курская область, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Тихоокеанский флот ВМФ России
Путин присвоил 155-й бригаде морпехов название "Курская"

Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты ТОФ почетное наименование "Курская"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин 5 февраля принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. В ходе встречи Хинштейн передал просьбу командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование "Курская".
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "Курская" и впредь именовать ее: 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.
В декабре в ходе прямой линии Путин рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени, и показал его в ходе прямой линии.
Копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Бойцы 155-й бригады морской пехоты передали Путину копию боевого знамени
19 декабря 2024, 12:37
 
БезопасностьРоссияКурская областьВладимир ПутинАлександр ХинштейнТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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