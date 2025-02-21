https://ria.ru/20250221/putin-2000858968.html

Путин дал гражданство известному немецкому архитектору

Путин дал гражданство известному немецкому архитектору - РИА Новости, 21.02.2025

Путин дал гражданство известному немецкому архитектору

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Винкельс Карстен, родившийся 14 августа 1959 года в Германии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250218/pasport-1784713460.html

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