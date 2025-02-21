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Путин высказался о редкоземельных металлах - РИА Новости, 21.02.2025
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16:59 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html
Путин высказался о редкоземельных металлах
Путин высказался о редкоземельных металлах - РИА Новости, 21.02.2025
Путин высказался о редкоземельных металлах
Президент России Владимир Путин высказался о редкоземельных металлах, поинтересовавшись предложениями ученых по добыче таких ресурсов. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:59:00+03:00
2025-02-21T16:59:00+03:00
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о редкоземельных металлах, поинтересовавшись предложениями ученых по добыче таких ресурсов. "Правильно я понимаю, что вам нужны редкоземельные металлы? Что предлагаете? Что будем делать? А интересовались, что, где, как можно добывать, кроме Якутии?" - спросил глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. В диалоге с президентом начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов АО "НИИ НПО "Луч" Надежда Потехина предложила развивать отечественные месторождения. "Развивать наши месторождения. Вспоминать о них... Очень надеемся, что Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение воспрянет духом", - сказала она. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин высказался о редкоземельных металлах

Путин поинтересовался предложениями ученых по добыче редкоземельных металлов

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о редкоземельных металлах, поинтересовавшись предложениями ученых по добыче таких ресурсов.
"Правильно я понимаю, что вам нужны редкоземельные металлы? Что предлагаете? Что будем делать? А интересовались, что, где, как можно добывать, кроме Якутии?" - спросил глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
В диалоге с президентом начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов АО "НИИ НПО "Луч" Надежда Потехина предложила развивать отечественные месторождения.
"Развивать наши месторождения. Вспоминать о них... Очень надеемся, что Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение воспрянет духом", - сказала она.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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