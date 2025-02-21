https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html

Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов

Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов - РИА Новости, 21.02.2025

Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов

Президент России Владимир Путин вспомнил, как ему рассказывали несколько нет назад об идее атомных подводных газовозов и, к его удивлению, этот способ перевозки РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:52:00+03:00

2025-02-21T16:52:00+03:00

2025-02-21T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как ему рассказывали несколько нет назад об идее атомных подводных газовозов и, к его удивлению, этот способ перевозки газа оказался возможным и рентабельным."Коллега сейчас сказал, думаю, у многих просто проскочила эта информация - он сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович (Ковальчук президент Курчатовского института - ред.) пару лет назад упоминал об этом, я сказал: "ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить что ли?". Ничего подобного, "Газпром" и "Новатэк" считают, что это вполне возможно и рентабельно будет, будет эффективно", - подчеркнул президент в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.Глава государства отметил, что этот способ также оказался безопасным, несмотря на то, что огромные резервуары со сжиженным газом могут представлять опасность."А под водой - нет, под водой все по-другому. И оказывается (еще и - ред.) рентабельно. Удивительно!", - подчеркнул Путин.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза, заявил в интервью РИА Новости в ноябре 2024 года президент центра Михаил Ковальчук. Фактически, по словам Ковальчука, это будет подледный челнок для Северного морского пути.

https://ria.ru/20250221/putin-2000850309.html

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экономика, россия, москва, владимир путин, курчатовский институт, газпром, новатэк, природный газ, энергетика, технологии