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Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
16:52 21.02.2025 (обновлено: 17:38 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000856306.html
Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов
Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов
Президент России Владимир Путин вспомнил, как ему рассказывали несколько нет назад об идее атомных подводных газовозов и, к его удивлению, этот способ перевозки РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:52:00+03:00
2025-02-21T17:38:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
курчатовский институт
газпром
новатэк
природный газ
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как ему рассказывали несколько нет назад об идее атомных подводных газовозов и, к его удивлению, этот способ перевозки газа оказался возможным и рентабельным."Коллега сейчас сказал, думаю, у многих просто проскочила эта информация - он сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович (Ковальчук президент Курчатовского института - ред.) пару лет назад упоминал об этом, я сказал: "ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить что ли?". Ничего подобного, "Газпром" и "Новатэк" считают, что это вполне возможно и рентабельно будет, будет эффективно", - подчеркнул президент в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.Глава государства отметил, что этот способ также оказался безопасным, несмотря на то, что огромные резервуары со сжиженным газом могут представлять опасность."А под водой - нет, под водой все по-другому. И оказывается (еще и - ред.) рентабельно. Удивительно!", - подчеркнул Путин.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза, заявил в интервью РИА Новости в ноябре 2024 года президент центра Михаил Ковальчук. Фактически, по словам Ковальчука, это будет подледный челнок для Северного морского пути.
https://ria.ru/20250221/putin-2000850309.html
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экономика, россия, москва, владимир путин, курчатовский институт, газпром, новатэк, природный газ, энергетика, технологии
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Курчатовский институт, Газпром, Новатэк, Природный газ, Энергетика, Технологии, Наука
Путин вспомнил, как ему рассказали об идее атомных подводных газовозов

Путин назвал создание атомных подводных газовозов возможным и рентабельным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как ему рассказывали несколько нет назад об идее атомных подводных газовозов и, к его удивлению, этот способ перевозки газа оказался возможным и рентабельным.
"Коллега сейчас сказал, думаю, у многих просто проскочила эта информация - он сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович (Ковальчук президент Курчатовского института - ред.) пару лет назад упоминал об этом, я сказал: "ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить что ли?". Ничего подобного, "Газпром" и "Новатэк" считают, что это вполне возможно и рентабельно будет, будет эффективно", - подчеркнул президент в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Глава государства отметил, что этот способ также оказался безопасным, несмотря на то, что огромные резервуары со сжиженным газом могут представлять опасность.
"А под водой - нет, под водой все по-другому. И оказывается (еще и - ред.) рентабельно. Удивительно!", - подчеркнул Путин.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза, заявил в интервью РИА Новости в ноябре 2024 года президент центра Михаил Ковальчук. Фактически, по словам Ковальчука, это будет подледный челнок для Северного морского пути.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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НаукаЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинКурчатовский институтГазпромНоватэкПриродный газЭнергетикаТехнологии
 
 
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