https://ria.ru/20250221/putin-2000853720.html

Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок

Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок - РИА Новости, 21.02.2025

Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок

Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:45:00+03:00

2025-02-21T16:45:00+03:00

2025-02-21T16:45:00+03:00

общество

россия

владимир путин

российский квантовый центр

московский физико-технический институт

александр чернов

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны. Руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов рассказал в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий о специальном сенсоре, который мог бы сообщать о состоянии окружающей среды во время прогулки. "Вы знаете, это очень важно, особенно если всё благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, здесь не нужно сенсоров никаких. Такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно", - сказал Путин на пленарном заседании форума.

https://ria.ru/20250221/putin-2000826236.html

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общество, россия, владимир путин, российский квантовый центр, московский физико-технический институт, александр чернов, технологии