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Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок - РИА Новости, 21.02.2025
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16:45 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000853720.html
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок - РИА Новости, 21.02.2025
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок
Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:45:00+03:00
2025-02-21T16:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российский квантовый центр
московский физико-технический институт
александр чернов
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны. Руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов рассказал в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий о специальном сенсоре, который мог бы сообщать о состоянии окружающей среды во время прогулки. "Вы знаете, это очень важно, особенно если всё благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, здесь не нужно сенсоров никаких. Такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
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общество, россия, владимир путин, российский квантовый центр, московский физико-технический институт, александр чернов, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Российский квантовый центр, Московский физико-технический институт, Александр Чернов, Технологии
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок

Путин заявил, что для обнаружения свалок иногда не нужны технологии из-за запаха

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны.
Руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов рассказал в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий о специальном сенсоре, который мог бы сообщать о состоянии окружающей среды во время прогулки.
"Вы знаете, это очень важно, особенно если всё благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, здесь не нужно сенсоров никаких. Такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
Путин о растраченном советском наследии в области химии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийский квантовый центрМосковский физико-технический институтАлександр ЧерновТехнологии
 
 
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