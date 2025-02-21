https://ria.ru/20250221/putin-2000853720.html
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок - РИА Новости, 21.02.2025
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок
Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:45:00+03:00
2025-02-21T16:45:00+03:00
2025-02-21T16:45:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что от свалок в России иногда исходит такой запах, что никакие современные разработки для их обнаружения не нужны. Руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов рассказал в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий о специальном сенсоре, который мог бы сообщать о состоянии окружающей среды во время прогулки. "Вы знаете, это очень важно, особенно если всё благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, здесь не нужно сенсоров никаких. Такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
https://ria.ru/20250221/putin-2000826236.html
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общество, россия, владимир путин, российский квантовый центр, московский физико-технический институт, александр чернов, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Российский квантовый центр, Московский физико-технический институт, Александр Чернов, Технологии
Путин назвал самый простой прибор для обнаружения свалок
Путин заявил, что для обнаружения свалок иногда не нужны технологии из-за запаха