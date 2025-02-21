Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
Уиткофф заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву
© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву налаживал дружеские отношения с Владимиром Путиным. Его слова приводит Sky News.
"Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним..." — сказал он.
"Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним..." — сказал он.
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Кроме того, Уиткофф заявил, что у Трампа "очень тонкое понимание того, что нужно сделать" для установления прочного мира между Россией и Украиной.
"И я следую его примеру и верю в то, что он говорит", — добавил спецпредставитель.
В феврале советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Позднее в России освободили и передали США американца Марка Фогеля.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
"И я следую его примеру и верю в то, что он говорит", — добавил спецпредставитель.
В феврале советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Позднее в России освободили и передали США американца Марка Фогеля.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.