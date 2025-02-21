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Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 21.02.2025
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16:41 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000852239.html
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 21.02.2025
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:41:00+03:00
2025-02-21T16:41:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву налаживал дружеские отношения с Владимиром Путиным. Его слова приводит Sky News. "Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним..." — сказал он. Кроме того, Уиткофф заявил, что у Трампа "очень тонкое понимание того, что нужно сделать" для установления прочного мира между Россией и Украиной. "И я следую его примеру и верю в то, что он говорит", — добавил спецпредставитель. В феврале советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Позднее в России освободили и передали США американца Марка Фогеля.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html
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в мире, россия, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, сша, москва
В мире, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США, Москва
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Уиткофф заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву налаживал дружеские отношения с Владимиром Путиным. Его слова приводит Sky News.

"Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним..." — сказал он.
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Кроме того, Уиткофф заявил, что у Трампа "очень тонкое понимание того, что нужно сделать" для установления прочного мира между Россией и Украиной.

"И я следую его примеру и верю в то, что он говорит", — добавил спецпредставитель.

В феврале советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Позднее в России освободили и передали США американца Марка Фогеля.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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