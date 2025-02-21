https://ria.ru/20250221/putin-2000852239.html

Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 21.02.2025

Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:41:00+03:00

2025-02-21T16:41:00+03:00

2025-02-21T16:41:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

сша

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_259ad3d156229db1683ca8aeb71e5a5e.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву налаживал дружеские отношения с Владимиром Путиным. Его слова приводит Sky News. "Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним..." — сказал он. Кроме того, Уиткофф заявил, что у Трампа "очень тонкое понимание того, что нужно сделать" для установления прочного мира между Россией и Украиной. "И я следую его примеру и верю в то, что он говорит", — добавил спецпредставитель. В феврале советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Позднее в России освободили и передали США американца Марка Фогеля.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000843521.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, сша, москва