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Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института - РИА Новости, 21.02.2025
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16:35 21.02.2025 (обновлено: 16:36 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000850309.html
Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института
Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института - РИА Новости, 21.02.2025
Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института
Президент России Владимир Путин пошутил про создание Совета по стратегическому развитию госкорпорации "Росатом" и Национального исследовательского центра... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:35:00+03:00
2025-02-21T16:36:00+03:00
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про создание Совета по стратегическому развитию госкорпорации "Росатом" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", пожелав союзу "совета да любви". Госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создадут объединенный совет по стратегическому развитию двух организаций. Совет создается с целью обеспечения работы "Росатома" и Курчатовского института как единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса, в котором главной задачей Курчатовского института станет опережающее формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, а "Росатома" – ускоренное промышленное освоение и вывод на рынки таких заделов. "Что создали? Совет? Совет да любовь", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт
Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института

Путин пожелал "Росатому" и Курчатовскому институту совета да любви

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про создание Совета по стратегическому развитию госкорпорации "Росатом" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", пожелав союзу "совета да любви".
Госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создадут объединенный совет по стратегическому развитию двух организаций. Совет создается с целью обеспечения работы "Росатома" и Курчатовского института как единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса, в котором главной задачей Курчатовского института станет опережающее формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, а "Росатома" – ускоренное промышленное освоение и вывод на рынки таких заделов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Новые технологии преобразят мир, заявил Путин
Вчера, 15:39
"Что создали? Совет? Совет да любовь", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Об этом говорит весь мир". Путин поставил российским ученым новые задачи
Вчера, 15:52
 
РоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институт
 
 
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