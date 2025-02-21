https://ria.ru/20250221/putin-2000850309.html

Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института

Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института - РИА Новости, 21.02.2025

Путин пошутил про создание совета "Росатома" и Курчатовского института

Президент России Владимир Путин пошутил про создание Совета по стратегическому развитию госкорпорации "Росатом" и Национального исследовательского центра... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:35:00+03:00

2025-02-21T16:35:00+03:00

2025-02-21T16:36:00+03:00

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про создание Совета по стратегическому развитию госкорпорации "Росатом" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", пожелав союзу "совета да любви". Госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создадут объединенный совет по стратегическому развитию двух организаций. Совет создается с целью обеспечения работы "Росатома" и Курчатовского института как единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса, в котором главной задачей Курчатовского института станет опережающее формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, а "Росатома" – ускоренное промышленное освоение и вывод на рынки таких заделов. "Что создали? Совет? Совет да любовь", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт