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Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии
Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии - РИА Новости, 21.02.2025
Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии
Президент России Владимир Путин назвал революцией разработку в России сенсоров, способных на ранней стадии диагностировать болезни по анализу дыхания человека. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:23:00+03:00
2025-02-21T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал революцией разработку в России сенсоров, способных на ранней стадии диагностировать болезни по анализу дыхания человека."Когда вы сейчас сказали, что можно на ранней стадии диагностировать просто по анализу дыхания человека, допустим, на ранних стадиях, какие-то онкологические заболевания легких или еще что-то, конечно, это революция. Это просто революция. Все сделаем, чтобы вам помочь", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий после выступления представителя МФТИ.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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россия, владимир путин, московский физико-технический институт, москва, технологии
Россия, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Москва, Технологии
Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии
Путин назвал разработку в России сенсоров, диагностирующих болезни, революцией