https://ria.ru/20250221/putin-2000846732.html

Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии

Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии - РИА Новости, 21.02.2025

Путин оценил разработку сенсоров, диагностирующих болезни на ранней стадии

Президент России Владимир Путин назвал революцией разработку в России сенсоров, способных на ранней стадии диагностировать болезни по анализу дыхания человека. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:23:00+03:00

2025-02-21T16:23:00+03:00

2025-02-21T16:41:00+03:00

россия

владимир путин

московский физико-технический институт

москва

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал революцией разработку в России сенсоров, способных на ранней стадии диагностировать болезни по анализу дыхания человека."Когда вы сейчас сказали, что можно на ранней стадии диагностировать просто по анализу дыхания человека, допустим, на ранних стадиях, какие-то онкологические заболевания легких или еще что-то, конечно, это революция. Это просто революция. Все сделаем, чтобы вам помочь", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий после выступления представителя МФТИ.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20250211/rak-1998519253.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, московский физико-технический институт, москва, технологии