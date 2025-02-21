https://ria.ru/20250221/putin-2000846075.html

Путин рассказал, к чему может привести отсутствие результатов в технологиях

Путин рассказал, к чему может привести отсутствие результатов в технологиях - РИА Новости, 21.02.2025

Путин рассказал, к чему может привести отсутствие результатов в технологиях

Отсутствие результатов даже по одному из технологических направлений в РФ "как за ниточку" потянет и затормозит остальные проекты, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:22:00+03:00

2025-02-21T16:22:00+03:00

2025-02-21T16:22:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

промышленность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отсутствие результатов даже по одному из технологических направлений в РФ "как за ниточку" потянет и затормозит остальные проекты, заявил президент России Владимир Путин. "Чтобы развивать машиностроение, авиастроение, ракетно-космическую программу, нам понадобятся композитные материалы и сплавы с уникальные характеристиками, новые средства защиты растений для решения задач продовольственной безопасности, долговечные, долгосрочные безопасные системы передачи и хранения энергии для беспилотников, для новых видов транспорта, более прочные и энергоэффективные материалы для строительной отрасли, для адаптации к изменениям климата, новые соединения, биоматериалы и прототипы органов и тканей человека для внедрения передовых методов лечения в здравоохранение. Я назвал отдельные направления. Отсутствие результатов даже по одному из них, что называется, как за ниточку потянет вниз и все другие проекты", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000839758.html

https://ria.ru/20250221/nauka-2000843327.html

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технологии, россия, владимир путин, промышленность