https://ria.ru/20250221/putin-2000845935.html

Путин призвал развивать сферу двигателестроения

Путин призвал развивать сферу двигателестроения - РИА Новости, 21.02.2025

Путин призвал развивать сферу двигателестроения

По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:21:00+03:00

2025-02-21T16:21:00+03:00

2025-02-21T16:36:00+03:00

владимир путин

россия

москва

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000844854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3cfdc132ba3c944c0d052bb6145b4e1.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения, заявил президент РФ Владимир Путин."Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20250221/putin-2000843889.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о двигателестроении Затем президент рассказал, каких показателей достигает температура в двигателях ПД-14 и ПД-35: "свыше 1900 градусов, и все получается". 2025-02-21T16:21 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, москва, технологии