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Путин призвал развивать сферу двигателестроения - РИА Новости, 21.02.2025
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16:21 21.02.2025 (обновлено: 16:36 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000845935.html
Путин призвал развивать сферу двигателестроения
Путин призвал развивать сферу двигателестроения - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал развивать сферу двигателестроения
По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
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владимир путин
россия
москва
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения, заявил президент РФ Владимир Путин."Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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россия
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Путин о двигателестроении
Затем президент рассказал, каких показателей достигает температура в двигателях ПД-14 и ПД-35: "свыше 1900 градусов, и все получается".
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владимир путин, россия, москва, технологии
Владимир Путин, Россия, Москва, Технологии
Путин призвал развивать сферу двигателестроения

Путин призвал многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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Владимир ПутинРоссияМоскваТехнологии
 
 
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