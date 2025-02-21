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Путин поблагодарил "Росатом" за материалы для самолета МС-21-300
Путин поблагодарил "Росатом" за материалы для самолета МС-21-300 - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поблагодарил "Росатом" за материалы для самолета МС-21-300
Президент России Владимир Путин поблагодарил госкорпорацию "Росатом" за материалы для российского самолета МС-21-300, отметив, что сроки были сдвинуты, однако... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:15:00+03:00
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технологии
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владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мс-21
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил госкорпорацию "Росатом" за материалы для российского самолета МС-21-300, отметив, что сроки были сдвинуты, однако все было сделано "своими руками, своей головой". "Закрыли нам в свое время наши совместные договоренности (по производству самолета - ред.) МС-21-300. Спасибо специалистам "Росатома" - сделали материалы и для крыла, и для фюзеляжа. Да, немножко вправо сдвинулся проект, но все сделали своими руками, своей головой. Нужно по всем другим направлениям так же активно и созидательно трудиться", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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технологии, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мс-21
Технологии, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МС-21
Путин поблагодарил "Росатом" за материалы для самолета МС-21-300
Путин поблагодарил "Росатом" за материалы для российского самолета МС-21-300