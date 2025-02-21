https://ria.ru/20250221/putin-2000841288.html
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов
Президент России Владимир Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который могли бы добывать еще 10-15 лет назад. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:09:00+03:00
2025-02-21T16:09:00+03:00
2025-02-21T16:09:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который могли бы добывать еще 10-15 лет назад. "Чтобы соответствовать динамике прогресса глобальной конкуренции, надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, от добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, нужно только заниматься этим целенаправленно, создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру. Литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться то? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать, и могли бы делать еще 10-15 лет назад", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он добавил, что решать эти задачи нужно на принципиально новом технологическом уровне, применяя достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники, другие инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе и в науке.
https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, включая литий