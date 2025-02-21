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Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 21.02.2025
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16:09 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000841288.html
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 21.02.2025
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов
Президент России Владимир Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который могли бы добывать еще 10-15 лет назад. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:09:00+03:00
2025-02-21T16:09:00+03:00
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технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который могли бы добывать еще 10-15 лет назад. "Чтобы соответствовать динамике прогресса глобальной конкуренции, надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, от добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, нужно только заниматься этим целенаправленно, создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру. Литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться то? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать, и могли бы делать еще 10-15 лет назад", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он добавил, что решать эти задачи нужно на принципиально новом технологическом уровне, применяя достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники, другие инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе и в науке.
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов

Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, включая литий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов, в том числе лития, который могли бы добывать еще 10-15 лет назад.
"Чтобы соответствовать динамике прогресса глобальной конкуренции, надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, от добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, нужно только заниматься этим целенаправленно, создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру. Литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться то? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать, и могли бы делать еще 10-15 лет назад", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Он добавил, что решать эти задачи нужно на принципиально новом технологическом уровне, применяя достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники, другие инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе и в науке.
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