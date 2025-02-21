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С Россией хотят сотрудничать в сфере атомного флота, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:05 21.02.2025 (обновлено: 16:12 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000840024.html
С Россией хотят сотрудничать в сфере атомного флота, заявил Путин
С Россией хотят сотрудничать в сфере атомного флота, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
С Россией хотят сотрудничать в сфере атомного флота, заявил Путин
Многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:05:00+03:00
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россия
наука
технологии
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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россия, технологии, москва, владимир путин
Россия, Наука, Технологии, Москва, Владимир Путин
С Россией хотят сотрудничать в сфере атомного флота, заявил Путин

Путин: многие страны хотят сотрудничать с РФ в сфере атомного ледокольного флота

© Фото : РосатомРеактор для серии универсальных атомных ледоколов
Реактор для серии универсальных атомных ледоколов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Росатом
Реактор для серии универсальных атомных ледоколов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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