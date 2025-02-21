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Путин высказался о прерывании сотрудничества с Западом в области науки
Путин высказался о прерывании сотрудничества с Западом в области науки - РИА Новости, 21.02.2025
Путин высказался о прерывании сотрудничества с Западом в области науки
Россия рассчитывает, что западные политики поймут пагубность попыток прервать сотрудничество в области науки и образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:05:00+03:00
2025-02-21T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что западные политики поймут пагубность попыток прервать сотрудничество в области науки и образования, заявил президент РФ Владимир Путин."Надеемся, что и западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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россия, владимир путин, москва, технологии
Россия, Владимир Путин, Москва, Технологии
Путин высказался о прерывании сотрудничества с Западом в области науки
Путин: РФ надеется, что Запад поймет пагубность прерывания контактов ученых