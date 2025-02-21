https://ria.ru/20250221/putin-2000839418.html

Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям

Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям - РИА Новости, 21.02.2025

Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям

Президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества российским производителям перед зарубежными конкурентами. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:03:00+03:00

2025-02-21T16:03:00+03:00

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владимир путин

экономика

технологии

россия

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества российским производителям перед зарубежными конкурентами."Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности", — сказал он на пленарной сессии форума "Технологии будущего".Глава государства призвал регламентировать возвращение иностранных компаний на отечественный рынок.Форум "Технологии будущего" с участием президента проводят с 2023-го. В этом году он посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20250221/putin-2000839191.html

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Путин: надо отрегулировать взаимодействие отечественных и зарубежных предприятий Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно 2025-02-21T16:03 true PT1M15S

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владимир путин, экономика, технологии, россия, всемирная торговая организация (вто)