https://ria.ru/20250221/putin-2000839418.html
Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям
Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям - РИА Новости, 21.02.2025
Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям
Президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества российским производителям перед зарубежными конкурентами. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:03:00+03:00
2025-02-21T16:03:00+03:00
2025-02-21T17:43:00+03:00
владимир путин
экономика
технологии
россия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества российским производителям перед зарубежными конкурентами."Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности", — сказал он на пленарной сессии форума "Технологии будущего".Глава государства призвал регламентировать возвращение иностранных компаний на отечественный рынок.Форум "Технологии будущего" с участием президента проводят с 2023-го. В этом году он посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250221/putin-2000839191.html
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Путин: надо отрегулировать взаимодействие отечественных и зарубежных предприятий
Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно
2025-02-21T16:03
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владимир путин, экономика, технологии, россия, всемирная торговая организация (вто)
Владимир Путин, Экономика, Технологии, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Путин попросил обеспечить преимущества российским предприятиям
Путин поручил обеспечить преимущества компаниям из РФ при возврате конкурентов