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Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными
Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными - РИА Новости, 21.02.2025
Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными
Отечественные научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:01:00+03:00
2025-02-21T16:01:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отечественные научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российские компании все чаще обращаются к наши ученым, и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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технологии, россия, москва, владимир путин
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными
Путин: отечественные научные решения часто превосходят иностранные аналоги