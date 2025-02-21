https://ria.ru/20250221/putin-2000839191.html

Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными

Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными - РИА Новости, 21.02.2025

Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными

Отечественные научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:01:00+03:00

2025-02-21T16:01:00+03:00

2025-02-21T16:01:00+03:00

технологии

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отечественные научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российские компании все чаще обращаются к наши ученым, и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html

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технологии, россия, москва, владимир путин